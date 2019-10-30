Общество

RT на русскомRT на русскомМинфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов. Проект поправок в действующий закон опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.
Читать в источнике
Комментировать46
с чего всё началось
В частности, к эксперименту хотят подключить
 Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области.
RT на русском11:23

Подробнее о событии

Минфин предложил распространить налоговый режим самозанятых еще на 19 субъектов РФ

Rambler News Service10:52

Минфин предложил распространить налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов

ТАСС11:05

Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

RT на русском11:23

Минфин назвал регионы, где введут налоговый режим для самозанятых

Российская газета11:16

Минфин предложил ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах

РБК12:05

Налоговый режим для самозанятых могут распространить еще на 19 регионов

Ведомости11:34

Налоговый режим для самозанятых распространится еще на 19 регионов

Известия11:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:15, Ашберн
Общество

РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс

Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.
Ведомости вчера в 18:55
Политика

Президент Чили отменил саммит АТЭС

РИА Новости 10:27
Политика

В Госдуму внесли проект о наказании за пропаганду наркотиков в Сети

Депутаты партии «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
Известия 07:29
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Общество

Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год

"Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликованном на сайте кабмина.
Интерфакс 11:16
Политика

«Нафтогаз» назвал ожидаемым разрешение Дании на «Северный поток-2»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев назвал ожидаемым решение Дании разрешить строительство участка газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:43
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru 07:36
Политика

Верховная рада переименовала Переяслав-Хмельницкий

Верховная рада Украины на заседании в среду, 30 октября, приняла постановление о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области.
ИА Новороссия 08:28
Происшествия

Воронежского чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями

Заместитель руководителя департамента цифрового развития Воронежской области подозревается в злоупотреблении должностями полномочиями при проведении торгов и заключении государственных контрактов, возбуждено уголовное дело.
ТАСС 11:05
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
BFM.ru 10:37
Космос

Телескоп «Хаббл» запечатлел «лицо» в космосе

Астрономы с помощью телескопа «Хаббл» сфотографировали столкновение двух галактик. Получившееся изображение напоминает «лицо».
Восток-Медиа 12:08
Происшествия

Пять человек погибли в аварии на трассе в Подмосковье

Пять человек погибли в результате ДТП в Подмосковье. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУОБДД МВД России.
РБК 11:51
Шоу-бизнес

Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью

Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
News.ru вчера в 09:01
Армия и оружие

Радикалы Авакова обещают остаться в Золотом после разведения войск

Представители украинской радикальной организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только останутся в Золотом, но и увеличат численность добровольцев в демилитаризированной зоне.
REGNUM 11:49
Общество

РЖД планируют представить проект моста на Сахалин в течение месяца

ТАСС 09:07
Политика

Путин и Орбан начали переговоры в Венгрии

В Будапеште начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Известия 10:53
Общество

Соловьев рассказал о драке в студии

Аргументы недели вчера в 12:54
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Армия и оружие

Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Газета.Ru 09:55
Шоу-бизнес

Муж Лолиты ответил на обвинения в изменах

Напомним, Лолита подала на развод со своим пятым мужем, с которым состояла в браке с 2009 года.
Взгляд.ру 11:11
Хоккей

Свечников забил исторический гол в НХЛ

Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
Sport-place 03:16
Общество

Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском 07:52
Авто

Суперкару De Tomaso P72 подобран исторически верный мотор

Доработкой займётся ателье Roush Performance, которое, кроме прочего, участвовало в работе над моторами суперкара Ford GT двух последних поколений.
Драйв 09:55
Политика

Россия пообещала ответ Болгарии на высылку дипломата

Замглавы МИД России Александр Грушко сообщил, что Москва примет ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии.
Московский Комсомолец вчера в 13:06
Авто

Проект УАЗ-3170 обрастает новыми подробностями

Как пишет портал speedme.ru, в рамках презентации внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач представители производителя рассказали, что на данный момент в списке Ульяновского автозавода числится сразу несколько перспективных проектов, намекнув, что модель УАЗ-3170 может в него входить.
Тарантас Ньюс вчера в 02:32
Происшествия

В СК рассказали о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет России предупреждает о новом виде телефонного мошенничества.
Известия 11:28
Политика

Facebook заявил об удалении трех сетей аккаунтов из России

Компания Facebook удалила за "иностранное вмешательство" три сети учетных записей, страниц и групп из России.
РИА Новости 11:20
Политика

В Женеве приступает к работе Конституционный комитет Сирии

Конституционный комитет Сирии начинает работу в Женеве.
ТАСС вчера в 19:30
Игры

Возвращение на Тедас: Dragon Age 4 выйдет в 2022 году

Новая игра в серии Dragon Age выйдет не раньше апреля 2022 года.
REGNUM 08:32
Армия и оружие

Военные Бельгии сообщили о перехвате истребителя Су-35 над Балтикой

РБК вчера в 15:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное