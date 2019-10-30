Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов. Проект поправок в действующий закон опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

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