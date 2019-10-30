Общество

BFM.ruBFM.ruНалог для самозанятых введут еще в 19 регионах России

Минфин РФ предложил с 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах. Проект соответствующего закона размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
В частности, к эксперименту хотят подключить
 Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области.
RT на русскомвчера в 11:23

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Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

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Российская газетавчера в 13:03

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РБКвчера в 12:05

В Красноярском крае введут налог для фрилансеров

Московский Комсомолец00:01

Минфин предложил распространить налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов

ТАССвчера в 11:05

Минфин предложил распространить налоговый режим самозанятых еще на 19 субъектов РФ

Rambler News Serviceвчера в 10:52
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Что изменится в российских законах в ноябре 2019 года

Вид на жительство С 1 ноября вступает в силу закон, по которому вид на жительство в России становится бессрочным (по старым правилам его выдавали на пять лет с возможностью продления).
РБК 00:15
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