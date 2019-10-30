Общество

RT на русскомRT на русскомМинфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов. Проект поправок в действующий закон опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.
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с чего всё началось
В частности, к эксперименту хотят подключить
 Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области.
RT на русском11:23

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Минфин назвал регионы, где введут налоговый режим для самозанятых

Российская газета13:03

Минфин предложил ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах

РБК12:05

Минфин предложил распространить налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов

ТАСС11:05

Налоговый режим для самозанятых могут распространить еще на 19 регионов

Ведомости11:34

Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

RT на русском11:23

Налоговый режим для самозанятых распространится еще на 19 регионов

Известия11:39

Минфин предложил распространить налоговый режим самозанятых еще на 19 субъектов РФ

Rambler News Service10:52
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Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
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