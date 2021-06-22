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Минфин предложил ввести уголовную ответственность за контрабанду табака и алкоголя из ЕАЭС

Минфин РФ подготовил проект постановления правительства о введении уголовной ответственности за незаконный ввоз в Россию из других стран - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) алкогольной и табачной продукции на сумму свыше 100 тыс. рублей, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.В источнике

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В России предложили ввести статью за контрабанду алкоголя из ЕАЭС

Lenta.ru14:55

Минфин предложил уголовную ответственность за контрабанду в Россию сигарет и алкоголя из ЕАЭС

Коммерсантъ13:30

Минфин предложил ввести уголовную ответственность за контрабанду сигарет и алкоголя из ЕАЭС

РИА Новости12:15

Минфин предложил ввести уголовную ответственность за контрабанду из ЕАЭС

Известия12:59

Минфин предложил ввести уголовную ответственность за контрабанду табака и алкоголя из ЕАЭС

ТАСС12:58

Минфин предложил ввести уголовное наказание за контрабанду алкоголя и табака из ЕАЭС

Комсомольская правда12:55

За контрабанду сигарет и алкоголя из ЕАЭС предложили ввести уголовную ответственность

Парламентская газета13:12
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