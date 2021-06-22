Минфин РФ подготовил проект постановления правительства о введении уголовной ответственности за незаконный ввоз в Россию из других стран - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) алкогольной и табачной продукции на сумму свыше 100 тыс. рублей, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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