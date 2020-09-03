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РБК
РБК

Минфин предложил ввести запрет на сделки с криптовалютой

Майнеры не смогут получать оплату в криптовалюте, говорится в поправках к федеральному закону о цифровых финансовых активах (ЦФА), предложенных Минфином.В источнике
С чего всё началось
Известия

Запретный плод майнинг: в России заблокируют оборот криптовалют

Поправки вводят прямой запрет на все операции с виртуальными деньгами, кроме трех случаев, отнесенных к исключениям. За сделки с цифровой валютой вводится административная и уголовная ответственность.
Известия17:01
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Вести.Ru

Минфин РФ хочет запретить получать прибыль от майнинга криптовалют

Вести.Ru06:08
Коммерсантъ

Почем запятая в криптовалюте

Коммерсантъ18:12
РБК

Минфин предложил ввести запрет на сделки с криптовалютой

РБК03:12
Реальное время

Законопроект от Минфина запретит почти все операции с биткоинами на территории России

Реальное время00:59
РЕН ТВ

В России хотят заблокировать оборот криптовалюты

РЕН ТВ00:43
Znak.com

Минфин предложил сажать на 7 лет за операции с криптовалютами, разрешив их майнинг

Znak.com04:12
Известия

Запретный плод майнинг: в России заблокируют оборот криптовалют

Известия17:01

Большинство новых случаев инфицирования COVID-19 в Грузии связаны с клиникой «Аверси»

Большинство новых случаев коронавируса, выявленных за минувшие сутки, связано с клиникой "Аверси", руководству которой даны дополнительные рекомендации, заявила на брифинге министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.
Sputnik Грузия05:48

В Бундестаге не верят в причастность Кремля к отравлению Навального

Заместитель спикера Бундестага (парламента Германии) Вольфганг Кубикки заявил, что не верит в причастность властей России, президента Владимира Путина к происшествию с Алексеем Навальным.
Национальная служба новостей05:21
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Матч КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» отменен

Матч между минским "Динамо" и финским "Йокеритом", запланированный на третье сентября в столице Белоруссии, не состоится, причины этого решения будут объявлены позднее, сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
РИА Новости06:58

Москвичей начали прививать от гриппа в мобильных пунктах вакцинации

В Москве стартовала акция бесплатной вакцинации от гриппа, почти по всей столице расставлены специальные мобильные пункты, в которых врачи прививают горожан от вируса, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО1 сентября в 03:31
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Выручка гостиниц АФК «Система» во II квартале упала в 7,5 раза

Выручка гостиничной управляющей компании Cosmos Hotel Group (входит в АФК "Система") по МСФО во втором квартале 2020 года сократилась в 7,5 раза в годовом выражении - до 192 миллионов рублей, сообщается в отчете АФК.
РИА Новости05:53