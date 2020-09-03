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РБК
РБК

Минфин предложил ввести запрет на сделки с криптовалютой

Майнеры не смогут получать оплату в криптовалюте, говорится в поправках к федеральному закону о цифровых финансовых активах (ЦФА), предложенных Минфином.В источнике
С чего всё началось
Известия

Запретный плод майнинг: в России заблокируют оборот криптовалют

Поправки вводят прямой запрет на все операции с виртуальными деньгами, кроме трех случаев, отнесенных к исключениям. За сделки с цифровой валютой вводится административная и уголовная ответственность.
Известия17:01
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Вести.Ru

Минфин РФ хочет запретить получать прибыль от майнинга криптовалют

Вести.Ru06:08
Реальное время

Законопроект от Минфина запретит почти все операции с биткоинами на территории России

Реальное время00:59
РБК

Минфин предложил ввести запрет на сделки с криптовалютой

РБК03:12
Znak.com

Минфин предложил сажать на 7 лет за операции с криптовалютами, разрешив их майнинг

Znak.com04:12
РЕН ТВ

В России хотят заблокировать оборот криптовалюты

РЕН ТВ00:43
Коммерсантъ

Почем запятая в криптовалюте

Коммерсантъ18:12
Известия

Запретный плод майнинг: в России заблокируют оборот криптовалют

Известия17:01

Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газета04:50
2,6K

Intel обновила логотип впервые за 14 лет

Старый логотип: Новый логотип: Из сообщения компании: Новое визуальное выражение нашего бренда является сигналом того, что Intel вступает в новую эру, в которой наше богатое наследие определяет наше будущее, где стремление к чему-то прекрасному подпитывает все, что мы делаем.
Sostav.ru23:50
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Минпросвещения призвало регионы не допускать очередей в школы

В ходе совещания заместитель министра просвещения Виктор Басюк подчеркнул, что измерение температуры у учащихся должно осуществляться в просторных школьных рекреациях с разведением потоков детей и соблюдением социальной дистанции.
Российская газета05:41
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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $44

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $43,9 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 10:19 мск.
ТАСС03:21
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