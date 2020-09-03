Минфин предложил ввести запрет на сделки с криптовалютой
Майнеры не смогут получать оплату в криптовалюте, говорится в поправках к федеральному закону о цифровых финансовых активах (ЦФА), предложенных Минфином.В источнике
С чего всё началось
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Поправки вводят прямой запрет на все операции с виртуальными деньгами, кроме трех случаев, отнесенных к исключениям. За сделки с цифровой валютой вводится административная и уголовная ответственность.
Известия17:01
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