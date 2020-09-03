Intel обновила логотип впервые за 14 лет

Старый логотип: Новый логотип: Из сообщения компании: Новое визуальное выражение нашего бренда является сигналом того, что Intel вступает в новую эру, в которой наше богатое наследие определяет наше будущее, где стремление к чему-то прекрасному подпитывает все, что мы делаем.