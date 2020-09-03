Минфин предложил запретить оборот криптовалюты в России
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Запретный плод майнинг: в России заблокируют оборот криптовалют
Предложенный Минфином пакет можно охарактеризовать как крайне жесткий и, по сути, устанавливающий тотальный запрет на оборот криптовалюты на территории России, резюмировал управляющий партнер юридической компании «ЕК&П» Ефим Казанцев.
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