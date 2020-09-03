Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Минфин предложил запретить оборот криптовалюты в России

Минфин предлагает внести поправки в недавно принятый закон о цифровых финансовых активах (ЦФА), которые де-факто запретят оборот криптовалюты в России.В источнике
С чего всё началось
Известия

Запретный плод майнинг: в России заблокируют оборот криптовалют

Предложенный Минфином пакет можно охарактеризовать как крайне жесткий и, по сути, устанавливающий тотальный запрет на оборот криптовалюты на территории России, резюмировал управляющий партнер юридической компании «ЕК&П» Ефим Казанцев.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Газета.Ru

Минфин предложил запретить оборот криптовалюты в России

Газета.Ruвчера в 08:18
Известия

Запретный плод майнинг: в России заблокируют оборот криптовалют

Известиявчера в 17:01
Znak.com

Минфин предложил сажать на 7 лет за операции с криптовалютами, разрешив их майнинг

Znak.comвчера в 04:12
РБК

Минфин предложил ввести запрет на сделки с криптовалютой

РБКвчера в 03:12
РЕН ТВ

В России хотят заблокировать оборот криптовалюты

РЕН ТВвчера в 00:43
Коммерсантъ

Почем запятая в криптовалюте

Коммерсантъвчера в 18:12
Вести.Ru

Минфин РФ хочет запретить получать прибыль от майнинга криптовалют

Вести.Ruвчера в 06:08

Токсиколог рассказал, как могли отравить Навального «Новичком»

Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в эфире НСН рассказал, могли ли отравить Алексея Навального «Новичком» так, чтобы больше никто не пострадал.
Национальная служба новостейвчера в 05:30

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай.
Российская газетавчера в 04:55
129

Маск назвал самый трудный аспект в колонизации Марса

Американский бизнесмен Илон Маск считает, что полет человека на Марс не является главной проблемой, по его мнению, гораздо сложнее построить на поверхности планеты базу для постоянного проживания людей.
Инфорос1 сентября в 11:42