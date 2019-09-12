Экономика
Красная веснаМинфин предложил заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений
По данным Пенсионного фонда, в 2018 году в результате досрочной смены ПФР на НПФ граждане потеряли 11,4 млрд рублей. Происходящее с переводами пенсионных накоплений Моисеев охарактеризовал как «вакханалия».
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с чего всё началось
ЦБ РФ предлагает запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан - чаще одного раза в пять лет - между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход.ТАССвчера в 07:38
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Досрочные переходы в системе пенсионного страхования предложили заморозить на три года
Интерфаксвчера в 08:27
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:16, Вашингтон
Экономика
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Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.
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Газета.Ru 03:02
Политика
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Верховная рада Украины поддержала предложение президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.
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Шоу-бизнес
Деми Мур призналась, что винит себя в выкидыше
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Телеведущая Ксения Собчак в пятницу, 13 сентября, опубликовала в Instagram фото в свадебном платье с фатой.
Известия 04:58
Общество
Скворцова заявила о скорой регистрации препарата «Фризиум» в России
Фармацевтическая компания «Санофи», которая производит лекарственное средство «Фризиум», подаст заявление на регистрацию этого препарата в России в течение месяца, заявила 13 сентября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
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Здоровье
Минздрав в 2019 году направит 1,5 тысячи машин в регионы
"В этом году будет поставлено около 1,5 тысяч машин в регионы, и в основном это будут машины класса В – линейные, но кроме этого около 280 машин-реанимобилей поступит", - сказала Скворцова в ходе прямой линии в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 04:55
Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
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Как пишет РИА Новости, кроме закона о 8-часовом рабочем дне в актах СССР есть законы об условиях труда работников мелкорозничной торговой сети; об оплате труда на лесозаготовках и многие другие.
MOS.news вчера в 02:00
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Путин оценил приемы Нурмагомедова
Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.
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Энергетика
«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России
Утром 12 сентября танкер Stena Clear Sky, на борту которого находится партия СПГ, перегруженная с проекта "Ямал СПГ", покинул терминал Монтуар (Франция) и направился в Клайпеду, уточняется в сообщении.
ТАСС 02:49
Транспорт
РЖД запустят два ночных поезда из Москвы в Москву
Поезда будут включать вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово.
Интерфакс 04:37
Гаджеты
Экран смартфона Vivo Nex 3 занимает более 99% площади лицевой панели
Смартфон Vivo Nex 3 обзавелся экраном, который занимает более 99% суммарной площади лицевой панели.
Актуальные Новости 03:33
Космос
Севастопольцы смогут побывать на МКС и ощутить состояние невесомости
С 14 сентября до 13 октября жители и гости города могут поучаствовать в космических квестах в виртуальной реальности, побывать на МКС, ощутить взлёт ракеты, отправить послание на Венеру и Марс и почувствовать гравитацию самой большой планеты Солнечной системы.
Вести.Севастополь вчера в 09:52
Экономика
Силуанов пообещал сокращать число чиновников
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о грядущем сокращении числа чиновников, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Шоу-бизнес
Бритни Спирс привлекла внимание папарацци маленьким желтым бикини
На днях папарацци заметили на пляже Бритни Спирс, которая, как показалось, несколько подтянула провисший животик, хотя, по-прежнему выглядела мощно.
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Происшествия
Пассажирский самолет дважды не смог взлететь в Новосибирске
В Новосибирске пассажирский самолет дважды не смог взлететь.
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Происшествия
Грузовик снёс пешеходный мост в Подмосковье
Грузовик снёс пешеходный мост на трассе А-107 в Московской области, сообщает телеканал «360».
RT на русском 05:13
Политика
Мы не одиноки
"Приверженность универсально признанным международно-правовым принципам - один из столпов внешней политики России", - пояснил министр, подчеркнув "здесь мы не одиноки и аналогичной философии придерживается абсолютное большинство государств".
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Из-за Анны Седоковой, которая закрутила роман с баскетболистом Янисом Тиммой, разразился грандиозный скандал.
Подмосковье Сегодня 04:36
Общество
ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова
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Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
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РИА Новости вчера в 07:01
Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
Прокурор запросил шесть лет колонии для участника несанкционированной акции 3 августа в Москве Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.
RT на русском вчера в 11:53
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Политика
Порошенко явился на допрос в ГБР
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RT на русском 04:08
Футбол
УЕФА оштрафовал швейцарскую лигу за участие «Сьона» в Лиге Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Швейцарскую футбольную лигу (SFL) на 50 тысяч евро за то, что она нарушила правила УЕФА, выдав "Сьону" лицензию для участия в еврокубковых турнирах в сезоне-2017/18, сообщается на официальном сайте УЕФА.
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Объём денежной базы России в узком определении, по оценке Центрального банка РФ, на 6 сентября 2019 г. составил 10 трлн 559,9 млрд руб.
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Общество
Треть российских мужчин назвали оправданным поступок сестер Хачатурян
Дело сестер Левада-центр узнал об отношении россиян к домашнему насилию и делу сестер Хачатурян.
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Пушков оценил слова Зеленского об опасности «Северного потока — 2»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего трубопровод "Северный поток — 2" "угрозой" для Европы.
РИА Новости вчера в 23:30