ЦБ РФ предлагает запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан - чаще одного раза в пять лет - между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход.

с чего всё началось

По данным Пенсионного фонда, в 2018 году в результате досрочной смены ПФР на НПФ граждане потеряли 11,4 млрд рублей. Происходящее с переводами пенсионных накоплений Моисеев охарактеризовал как «вакханалия».

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