Отказ от индексации применялся во время кризиса 2014–2017 годов. Позже зарплаты чиновников ежегодно увеличивали на уровень инфляции за предыдущий год. Минфин рассчитывает также сэкономить 150 млрд руб. за счет отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI.

с чего всё началось

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году. Данная мера представлена в перечне других для коррекции базовых бюджетных ассигнований. По данным Росстата, в 2018 году средняя заработная плата чиновников в федеральных органах власти достигала 126,6 тыс. рублей.

Происшествия Полиция освободила заложников в Луцке Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в Луцке. Захваченные пассажиры автобуса освобождены, сообщает УНИАН. 8

Культура Умер актер Театра имени Пушкина Андрей Сиротин В Театре имени Пушкина исполнял роль Принца Калафа в постановке Константина Богомолова 2010 года "Принцесса и идиот".

Общество Свердловские власти рассказали, когда они смогут открыть ТЦ в регионе Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков ответил на возмущение жителей региона, которые недоумевают, почему власти Среднего Урала постепенно смягчают коронавирусные ограничения, но при этом не хотят возобновлять работу торговых центров. 17

Армия и оружие Парламент Египта одобрил резолюцию о размещении военных за рубежом Каир, 21 июля 2020, 13:45 — REGNUM Члены парламента Египта проголосовали за то, чтобы разрешить размещение своих военных за рубежом для защиты «национальной безопасности» и «борьбы с преступниками и иностранными террористами на Западном фронте». 20

Политика Врио главы Хабаровского края представили правительству региона В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. 2,2K

Автоспорт «Еще один». Льюис Хэмилтон ответил Джеки Стюарту Шестикратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон продолжает отвечать несогласным с его позицией по поводу борьбы с расизмом и неравенством.

Армия и оружие США призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон призывает Москву прекратить разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем, передает РИА "Новости". 819

Путешествия Россиянам предложили платить за отдых в России В России предложили выплачивать туристам деньги за отдых на отечественных курортах. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает «ФедералПресс». 80

Шоу-бизнес Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 11 августа, сообщили РИА Новости представители обеих сторон. 58

Авто На Камчатке снижен транспортный налог на машины старше 10 лет Новый закон, согласно которому транспортный налог для автомобилей старше 10 лет будет снижен, был принят единогласно депутатами законодательного собрания Камчатского края во вторник, 21 июля. 10

Общество Захватчика автобуса в Луцке задержали Спецназ задержал Максима Кривоша, захватившего заложников в украинском Луцке. Трансляцию ведет телеканал NewsOne.

Экономика Украина заявила о потребности в новых кредитах для погашения старых Украине в 2020 году придется брать новые кредиты для погашения и обслуживания уже взятых, заявил министр финансов страны Сергей Марченко.

Футбол Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России "Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 000 рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием", - заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц. 44