Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Смотрите также
Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля
Обнаружены эффективные антитела против коронавируса
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
У Natura Siberica арестовали 65 брендов по иску на 4,5 млрд рублей
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Собянин уволил главу департамента образования
Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа
Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
СБУ задержала возможного участника убийства Александра Захарченко
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Минздраве спрогнозировали подъем заболеваемости коронавирусом
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
На Украине сняли фильм о запорожских казаках-геях
СБУ задержала возможного участника убийства Александра Захарченко
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
Глава карельского «Мемориала» приговорен к 3,5 годам колонии
В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса
Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
У Natura Siberica арестовали 65 брендов по иску на 4,5 млрд рублей
Собянин уволил главу департамента образования
Обнаружены эффективные антитела против коронавируса
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году. Данная мера представлена в перечне других для коррекции базовых бюджетных ассигнований. По данным Росстата, в 2018 году средняя заработная плата чиновников в федеральных органах власти достигала 126,6 тыс. рублей.В источнике
С чего всё началось
Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников
Отказ от индексации применялся во время кризиса 2014–2017 годов. Позже зарплаты чиновников ежегодно увеличивали на уровень инфляции за предыдущий год. Минфин рассчитывает также сэкономить 150 млрд руб. за счет отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI.
РБКвчера в 02:54
Подробнее о событии