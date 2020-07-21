Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году. Данная мера представлена в перечне других для коррекции базовых бюджетных ассигнований. По данным Росстата, в 2018 году средняя заработная плата чиновников в федеральных органах власти достигала 126,6 тыс. рублей.
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с чего всё началось

Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

Отказ от индексации применялся во время кризиса 2014–2017 годов. Позже зарплаты чиновников ежегодно увеличивали на уровень инфляции за предыдущий год. Минфин рассчитывает также сэкономить 150 млрд руб. за счет отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI.
РБКвчера в 02:54

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Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Газета.Ruвчера в 03:27

РБК: Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

RT на русскомвчера в 04:34

РБК: Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

ТАССвчера в 03:59

Россия приготовилась экономить

Lenta.ruвчера в 03:05

«Данная система была рассчитана на мотивацию глав регионов». Эксперт об индексации зарплат чиновников

ФедералПресс06:26

Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

РБКвчера в 02:54

В России предложили не повышать зарплаты чиновникам до 2023 года

URA.Ru20 июля в 23:50
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РБК 07:24
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Армия и оружие

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Самолеты ВВС Израиля вечером в понедельник атаковали цели в южных окрестностях Дамаска, сообщает агентство SANA со ссылкой на командование вооруженных сил арабской республики.
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

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Общество

Власти Москвы опровергли сообщения о вспышке COVID в июне

Власти Москвы опровергли сообщения о всплеске заболеваемости коронавирусом, который якобы произошел в июне.
РБК 07:35
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Политика

Рамзан Кадыров попал под санкции США из-за нарушения прав человека

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Родственники политэмигранта из Чечни Мамихана Умарова взяли на себя вину за его убийство

Авторы обращения призывают отпустить подозреваемых в убийстве, которые были задержаны австрийской полицией.
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Экономика

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Происшествия

В центре Москвы нашли тело убитой девушки

По данным следствия, тело девушки 1993 года рождения с множественными телесными повреждениями в области головы и тела было найдено вечером во вторник в квартире жилого дома в Колпачном переулке.
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Происшествия

В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России

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Общество

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На юго-востоке Москвы два автомобиля влетели в пешеходов в результате ДТП.
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Добронравов не захотел работать в Театре Сатиры за 1 миллион рублей

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Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год

В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета вчера в 21:50
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Общество

Госдума приняла закон о воспитательной работе в образовании

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон об укреплении воспитательной составляющей в образовании.
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Культура

На Украине снимут фильм о запорожских геях-казаках

В связи со съемками фильма журналистка Юлия Витязева напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский, будучи комиком, снимался в скетче про казаков-геев.
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Футбол

«Химки» примут участие в следующем сезоне РПЛ

Подмосковные "Химки", завоевавшие по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) право на повышение в классе, приняли решение выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.
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Создан тест, выявляющий рак по крови за четыре года до его проявления

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Общество

В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
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Мишустин и Жириновский обсудили защиту от коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину увольнять тех, кто во время распространения коронавируса не носит защитную маску, и обратил внимание на то, что глава кабмина также ею не пользуется.
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Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой

Орсер заявил, что Тарасова помогает Медведевой поставить короткую программу. Фигуристка работает на катке ЦСКА.
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Третий этап снятия ограничений начался в Липецкой области

Липецкая область продолжает снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.
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