Минфин предложил сократить на 10% незащищенную часть ассигнований федерального бюджета в 2021–2023 годах, отказаться от индексации зарплат чиновников, а также перенести реформу оплаты труда федеральных госслужащих за пределы 2023-го, следует из опубликованной 20 июля методики расчета предельных базовых бюджетных ассигнований на ближайшие три года.

с чего всё началось

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году. Данная мера представлена в перечне других для коррекции базовых бюджетных ассигнований. По данным Росстата, в 2018 году средняя заработная плата чиновников в федеральных органах власти достигала 126,6 тыс. рублей.

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