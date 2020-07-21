Экономика
Газета.RuМинфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году. Данная мера представлена в перечне других для коррекции базовых бюджетных ассигнований. По данным Росстата, в 2018 году средняя заработная плата чиновников в федеральных органах власти достигала 126,6 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Минфин предложил сократить на 10% незащищенную часть ассигнований федерального бюджета в 2021–2023 годах, отказаться от индексации зарплат чиновников, а также перенести реформу оплаты труда федеральных госслужащих за пределы 2023-го, следует из опубликованной 20 июля методики расчета предельных базовых бюджетных ассигнований на ближайшие три года.РБК20 июля в 23:00
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Общество
В Москве за нарушение самоизоляции выписано около 94 тысяч штрафов
В Москве с начала эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 за нарушение режима самоизоляции было выписано около 94 тыс. штрафов на 51 тыс. нарушителей.
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Экономика
СМИ узнали о противниках создания единого экологического фонда
Совет производителей энергии раскритиковал предложение Минприроды по созданию единого ликвидационного фонда для нейтрализации последствий негативного воздействия на окружающую среду (НВОС).
РБК 04:17
Общество
63 человека сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в НСО
Напомним, ЕГЭ по русскому языку – самый массовый экзамен – в регионе сдавали в течение двух дней. На него пришли 11 тысяч 835 человек.
АиФ Новосибирск 02:27
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чечни, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека.
ТАСС 20 июля в 11:24
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.
RT на русском 02:42
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Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Игры
Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени
Вашингтон, 22 июля 2020, 05:42 — REGNUM В сеть раньше времени выложили видео, демонстрирующее игровой процесс ремейка игры Mafia.
REGNUM вчера в 22:42
Политика
Мишустин начал выступать с первым отчетом в Госдуме
Премьер-министр Михаил Мишустин начал выступление с первым отчетом об итогах работы кабинета министров в Госдуме.
Московский Комсомолец 03:15
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru вчера в 04:52
Культура
Умер актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин
В возрасте 34 лет скончался российский актер Андрей Сиротин, наиболее известный по роли в сериале "Достоевский".
Газета.Ru 01:22
Происшествия
Умер главный анестезиолог-реаниматолог минздрава Ростовской области
Российская газета 03:54
Хоккей
Панарина номинировали на приз самому ценному игроку сезона в НХЛ
Российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина включили в тройку претендентов на награду «Харт Трофи», вручаемую самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РБК спорт вчера в 13:51
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
Путешествия
Россиянам предложили платить за отдых в России
В ведомстве предложили частично компенсировать гражданам отдых, чтобы «стимулировать россиян изучать просторы своей страны».
Lenta.ru вчера в 13:39
Общество
Глава МЧС России прибыл в затопленные Нижние Серги
Утром 22 июля по поручению президента Владимира Путина в пострадавшие от наводнения Нижние Серги прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев.
РБК Екатеринбург 02:44
Армия и оружие
В России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа
Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил о начале испытаний вертолёта Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
RT на русском 02:02
Общество
В Мосгордуме не нашли нарушений в декларации председателя Шапошникова
Москва, 22 июля 2020, 10:04 — REGNUM Комиссия Московской городской думы не нашла нарушений в сведениях о доходах, внесённых председателем думы Алексеем Шапошниковым в декларацию.
REGNUM 03:04
Армия и оружие
Азербайджан опроверг обвинения в новой атаке на позиции Армении
Известия вчера в 17:41
Общество
Суд огласит приговор историку Дмитриеву, обвиняемому в педофилии
Сегодня, 22 июля, в Петрозаводске будет поставлена точка в деле историка Юрия Дмитриева, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.
Pravda.Ru 00:50
Общество
Удмуртия заняла 52-е место в рейтинге качества жизни регионов
Удмуртия не вошла в первую половину рейтинга регионов по уровню качества жизни населения, составленного агентством Национальные кредитные рейтинги .
Izhlife 02:10
Общество
В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
Политика
Палата представителей Конгресса США встала на сторону Азербайджана
Пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сегодня в ходе пресс-конференции пояснила, что в этих поправках подтверждается факт незаконной оккупации территории Азербайджана.
Вестник Кавказа вчера в 07:31
Общество
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $44
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила рост до 1,87% и достигала $44,09 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:38 мск.
ТАСС вчера в 04:59
Армия и оружие
ВС Греции привели в повышенную готовность из-за действий Турции
Вооруженные силы Греции приведены в повышенную готовность из-за намерений Турции начать исследования недалеко от острова Кастелоризо.
ИА Новороссия вчера в 16:27
Общество
Ученые раскрыли тайну «кричащей мумии» в Египте
Известия 00:14
Общество
Академик РАН посоветовал не ждать скорого окончания пандемии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Московского государственного медицинского университета Нурбубу Молдогазиева заявила, что эпидемия коронавируса в России закончится в августе при условии закрытия границы и отсутствия новых вспышек заражения.
REGNUM 03:56