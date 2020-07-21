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Газета.Ru
Газета.Ru

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году. Данная мера представлена в перечне других для коррекции базовых бюджетных ассигнований. По данным Росстата, в 2018 году средняя заработная плата чиновников в федеральных органах власти достигала 126,6 тыс. рублей.В источнике
С чего всё началось
РБК

Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

Отказ от индексации применялся во время кризиса 2014–2017 годов. Позже зарплаты чиновников ежегодно увеличивали на уровень инфляции за предыдущий год. Минфин рассчитывает также сэкономить 150 млрд руб. за счет отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI.
РБК21 июля в 02:54
Подробнее о событии
Deita.ru

Начали с пенсий, продолжат с зарплатами: Делягин раскрыл планы Минфина

Deita.ruвчера в 20:30
ФедералПресс

«Данная система была рассчитана на мотивацию глав регионов». Эксперт об индексации зарплат чиновников

ФедералПресс22 июля в 06:26
Газета.Ru

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Газета.Ru21 июля в 03:27
ТАСС

РБК: Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

ТАСС21 июля в 03:59
Говорит Москва

Минфин России предложил провести секвестр федерального бюджета

Говорит Москва21 июля в 02:20
РБК

Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

РБК21 июля в 02:54
URA.Ru

В России предложили не повышать зарплаты чиновникам до 2023 года

URA.Ru20 июля в 23:50

Космонавт пропустил развал СССР, находясь на орбите

Исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалёв во время онлайн-мероприятия Международной молодёжной научной школы «Исследования космоса: теория и практика» рассказал о своей работе на космической станции «Мир».
Live2421 июля в 05:05
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В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости18:18
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Главный санврач Казахстана: в стране не может быть 2 млн инфицированных

Есмагамбетова полагает, что, даже если учесть всех, у кого коронавирус не был подтвержден ПЦР-тестом, а также переболевших в легкой форме и бессимптомных носителей, общее число будет значительно меньше двух миллионов.
Евразия Dailyвчера в 06:38

Новые структуры магнитного поля открыты в галактике NGC 4217

В новой работе международная команда исследователей подробно проанализировала магнитное поле галактики NGC 4217, близкой по строению к Млечному пути, при помощи методов радиоастрономии и смогла открыть прежде неизвестные структуры магнитного поля.
AstroNews.ru22 июля в 13:45
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Собянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют повторно вводить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, и назвал ситуацию в городе позитивно стабильной.
RT на русскомвчера в 14:57
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В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер

Лайнер иранской авиакомпании Mahan Air, к которому в небе над Сирией приблизились два истребителя, благополучно приземлился в аэропорту Бейрута (столица Ливана), высадил пассажиров (некоторым из них потребовалась медицинская помощь - прим ред.), дозаправился и вылетел в Тегеран.
Российская газета18:51
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Мурашко назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска

Согласно мнению министра Михаила Мурашко, самыми первыми вакцинацию от коронавирусной инфекции пройдут медицинские работники, другие специалисты данной области или привлеченные к работе такого типа, а также те, кто наиболее часто контактирует с инфицированными коронавирусом.
ToDay News Ufaвчера в 13:15
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Учитель музыки создал Lego-рояль

Как сообщает пресс-служба компании, как и все товары этой серии, рояль был придуман не дизайнерами бренда, а простым поклонником датского конструктора - учителем музыки и настройщиком и по имени Донни Чен.
ИА InterMediaвчера в 11:42

МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений

Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Известия17:01
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СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новостивчера в 18:11
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Вышел трейлер фантастического фильма «Вратарь Галактики»

В Сети появился трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики», который обещает стать первой крупной российской премьерой после возобновления работы кинотеатров, которые были закрыты на карантин в связи с пандемией коронавируса.
Культуроманиявчера в 08:00
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Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компаниявчера в 08:55
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Автомобили Kia оказались самыми ликвидными во всем мире

В ходе анализа стоимости порядка 5,7 млн автомобилей, купленных новыми в первое полугодие 2017 года, эксперты выяснили, что за первые 3 года с момента приобретения машина теряет самую значительную часть первоначальной стоимости.
SpeedMe22 июля в 03:57