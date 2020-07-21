Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году. Данная мера представлена в перечне других для коррекции базовых бюджетных ассигнований. По данным Росстата, в 2018 году средняя заработная плата чиновников в федеральных органах власти достигала 126,6 тыс. рублей.

Происшествия В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", которые в течение пяти лет не замечали неблагополучную обстановку в одной из семей.

Политика Врио главы Хабаровского края представили правительству региона Представление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева правительству и органам власти началось в Хабаровске, сообщили РИА Новости в правительстве края. 1,6K

Общество Кабмин выделил более 6 млрд руб. на развитие строительства в регионах Российское правительство выделило более 6 млрд рублей на программы развития строительства в 20 регионах страны, сообщили в пресс-службе кабмина.

Общество Абхазия назвала условие приема туристов из России Подчеркивается, что справку у туриста будут требовать, вероятнее всего, не на границе, а в гостинице или прочем объекте размещения. 77

Происшествия В подмосковный суд направили дело таксиста-отравителя Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении частного таксиста, который опаивал клиентов и грабил, одна из потерпевших скончалась, сообщает пресс-служба ведомства. 331

Энергетика Новак сообщил об ожиданиях снижения добычи нефти Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что в ведомстве ожидают, что «по результатам года будут более низкие показатели по объёмам добычи нефти, газа, выработки электроэнергии, производства угля».

Здоровье На Украине заявили о снижении суточного прироста случаев коронавируса Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщил о снижении суточного прироста выявляемых случаев коронавирусной инфекции.

Политика Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает немыслимой сейчас встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму, назвал условие, при котором она возможна.

Политика Кадыров пригласил Помпео посетить Чечню Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил госсекретаря США Майка Помпео в республику после того, как американский Госдеп включил чеченского лидера в "черный список". 2,7K

Здоровье 115 человек в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки По информации Роспотребнадзора на понедельник, 20 июля, за последние сутки на Дону у 115 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 1,6K

Шоу-бизнес Яна Рудковская и Евгений Плющенко ждут ребенка Подчеркнем, что у Рудковской уже есть двое взрослых детей от брака с бизнесменом Виктором Батуриным (один из мальчиков - приемный, его родила вторая жена бизнесмена). 103

Здоровье Диетолог назвала снижающий холестерин алкоголь Врач отмечает, что розовые и красные шампанские вина способствуют замедлению процесса старения организма, поскольку в них содержатся «обновляющие» антиоксиданты. 11

Политика В конгрессе США одобрили санкции против «Северного потока — 2» Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправки об ужесточении санкций против «Северного потока — 2» в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начнётся 1 октября. 54