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Газета.Ru
Газета.Ru

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году. Данная мера представлена в перечне других для коррекции базовых бюджетных ассигнований. По данным Росстата, в 2018 году средняя заработная плата чиновников в федеральных органах власти достигала 126,6 тыс. рублей.В источнике
С чего всё началось
РБК

Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

Отказ от индексации применялся во время кризиса 2014–2017 годов. Позже зарплаты чиновников ежегодно увеличивали на уровень инфляции за предыдущий год. Минфин рассчитывает также сэкономить 150 млрд руб. за счет отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI.
РБКвчера в 02:54
Подробнее о событии
Газета.Ru

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Газета.Ruвчера в 03:27
ФедералПресс

«Данная система была рассчитана на мотивацию глав регионов». Эксперт об индексации зарплат чиновников

ФедералПресс06:26
ТАСС

РБК: Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

ТАССвчера в 03:59
Lenta.ru

Россия приготовилась экономить

Lenta.ruвчера в 03:05
Forbes

Секвестр не для всех: кому выгодно урезание расходов бюджета

Forbes10:12
РБК

Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

РБКвчера в 02:54
URA.Ru

В России предложили не повышать зарплаты чиновникам до 2023 года

URA.Ruвчера в 23:50

Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ
Интерфакс04:32
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Суд арестовал бренды Natura Siberica

Суд арестовал 65 товарных марок косметической компании Natura Siberica на 4,5 миллиарда рублей по иску предприятия «Эн+ Рециклинг», входившего в En+, основанную Олегом Дерипаской.
BFM.ru08:50
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Госдума приняла закон о кальянах и вейпах

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском10:00
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Дело Ефремова поручили приговорившей Кокорина и Мамаева судье

Захарченко судья приговорила к 13 годам колонии и штрафу в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей, а Кокорин и Мамаев за драку в центре Москвы решением суда получили полтора года и один год и пять месяцев колонии соответственно.
Lenta.ru09:23
5

Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке

Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости19:30
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