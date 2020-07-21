Отказ от индексации применялся во время кризиса 2014–2017 годов. Позже зарплаты чиновников ежегодно увеличивали на уровень инфляции за предыдущий год. Минфин рассчитывает также сэкономить 150 млрд руб. за счет отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI.

с чего всё началось

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году. Данная мера представлена в перечне других для коррекции базовых бюджетных ассигнований. По данным Росстата, в 2018 году средняя заработная плата чиновников в федеральных органах власти достигала 126,6 тыс. рублей.

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