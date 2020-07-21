Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Смотрите также
Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по делу Голунова
Банки в России сделают людей финансово грамотными
В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
У Natura Siberica арестовали 65 брендов по иску на 4,5 млрд рублей
Партия «Альтернатива для Германии» подала на Меркель в суд
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов
Опубликована переписка жестоко убитой в Москве невесты с подозреваемым
СБУ задержала возможного участника убийства Захарченко
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
52-летняя Алика Смехова показала фигуру в купальнике
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 миллиона рублей
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
На Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора
Собянин уволил главу департамента образования
СБУ задержала возможного участника убийства Захарченко
У Natura Siberica арестовали 65 брендов по иску на 4,5 млрд рублей
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году. Данная мера представлена в перечне других для коррекции базовых бюджетных ассигнований. По данным Росстата, в 2018 году средняя заработная плата чиновников в федеральных органах власти достигала 126,6 тыс. рублей.В источнике
С чего всё началось
Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников
Отказ от индексации применялся во время кризиса 2014–2017 годов. Позже зарплаты чиновников ежегодно увеличивали на уровень инфляции за предыдущий год. Минфин рассчитывает также сэкономить 150 млрд руб. за счет отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI.
РБКвчера в 02:54
Подробнее о событии