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Газета.Ru
Газета.Ru

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году. Данная мера представлена в перечне других для коррекции базовых бюджетных ассигнований. По данным Росстата, в 2018 году средняя заработная плата чиновников в федеральных органах власти достигала 126,6 тыс. рублей.В источнике
С чего всё началось
РБК

Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

Отказ от индексации применялся во время кризиса 2014–2017 годов. Позже зарплаты чиновников ежегодно увеличивали на уровень инфляции за предыдущий год. Минфин рассчитывает также сэкономить 150 млрд руб. за счет отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI.
РБКвчера в 02:54
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Газета.Ru

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Газета.Ruвчера в 03:27
ФедералПресс

«Данная система была рассчитана на мотивацию глав регионов». Эксперт об индексации зарплат чиновников

ФедералПресс06:26
ТАСС

РБК: Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

ТАССвчера в 03:59
Forbes

Секвестр не для всех: кому выгодно урезание расходов бюджета

Forbes10:12
Lenta.ru

Россия приготовилась экономить

Lenta.ruвчера в 03:05
РБК

Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

РБКвчера в 02:54
URA.Ru

В России предложили не повышать зарплаты чиновникам до 2023 года

URA.Ruвчера в 23:50
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Федун заявил, что «Спартак» не будет проводить масштабную трансферную кампанию

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун после победы над казанским «Рубином» (2:1) в заключительном, 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) высказался по поводу трансферов перед началом нового сезона.
RT на русском14:59
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Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новостивчера в 16:19
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Матчи плей-офф УПЛ смогут посетить 25 процентов зрителей

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов и президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко согласовали допуск зрителей в тестовом режиме на матчи плей-офф Украинской премьер-лиги (УПЛ) за путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы, сообщается на сайте УАФ.
РИА Новости14:17

Партия «Альтернатива для Германии» подала на Меркель в суд

Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АДГ) подала в Конституционный суд Германии на канцлера Ангелу Меркель и на правительство из-за их реакции на голосование в парламенте Тюрингии, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК07:36
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В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪвчера в 03:25
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Киев заблокировал работу контактной группы по Донбассу

Киев отказался объяснять свою позицию по проведению местных выборов в Донбассе, тем самым заблокировав дальнейшую работу контактной группы, сообщили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
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«При реалистичном сценарии, люди начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года»,— сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
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СБУ задержала возможного участника убийства Захарченко

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