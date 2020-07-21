Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году. Данная мера представлена в перечне других для коррекции базовых бюджетных ассигнований. По данным Росстата, в 2018 году средняя заработная плата чиновников в федеральных органах власти достигала 126,6 тыс. рублей.В источнике
С чего всё началось
РБК

Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

Отказ от индексации применялся во время кризиса 2014–2017 годов. Позже зарплаты чиновников ежегодно увеличивали на уровень инфляции за предыдущий год. Минфин рассчитывает также сэкономить 150 млрд руб. за счет отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI.
РБКвчера в 02:54
Подробнее о событии
ФедералПресс

«Данная система была рассчитана на мотивацию глав регионов». Эксперт об индексации зарплат чиновников

ФедералПресс06:26
RT на русском

РБК: Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

RT на русскомвчера в 04:34
URA.Ru

В России предложили не повышать зарплаты чиновникам до 2023 года

URA.Ruвчера в 23:50
Газета.Ru

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Газета.Ruвчера в 03:27
Говорит Москва

Минфин России предложил провести секвестр федерального бюджета

Говорит Москвавчера в 02:20
РБК

Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

РБКвчера в 02:54
ТАСС

РБК: Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

ТАССвчера в 03:59
Реклама

Москалькова обратится в ООН после нападения на журналистов в США

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что планирует обратиться к комиссару ООН по правам человека из-за нападения полицейских на российских журналистов в Портленде.
РИА Новости08:04
795
Реклама

Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфакс04:32
2K
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Пушков оценил требование США прекратить производство ракет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.
Газета.Ru04:55
2,2K
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама