Минфин предлагает законодательно закрепить запрет для кредиторов обуславливать получение гражданами ссуды приобретением допуслуг, а также обязывать заемщика оплачивать страховку сразу за весь срок кредита.

с чего всё началось

Минфин предлагает запретить на законодательном уровне кредитным организациям обязывать заемщиков платить страховку сразу за весь период кредита и обуславливать получение людьми займа приобретением допуслуг.

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