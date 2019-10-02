Минфин предлагает дополнить закон статьей, запрещающей обуславливать получение потребкредита или займа «необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг», за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога.

с чего всё началось

Минфин предложил штрафовать банки за навязывание дополнительных услуг при выдаче потребкредита или займа, за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога, сообщает «Коммерсантъ».

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