Экономика
ВедомостиМинфин предложил запретить банкам навязывать дополнительные услуги
Минфин предложил штрафовать банки за навязывание дополнительных услуг при выдаче потребкредита или займа, за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога, сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Минфин предлагает дополнить закон статьей, запрещающей обуславливать получение потребкредита или займа «необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг», за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога.Коммерсантъвчера в 19:04
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Армия и оружие
В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии
Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар.
РИА Новости 01:57
Политика
Зеленский заявил об отсутствии «цивилизации» в украинском Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Крыму в период его нахождения в составе Украины не было «цивилизации и инфраструктуры», сообщают «Известия».
Национальная служба новостей 00:52
Происшествия
В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки
Тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась, обнаружили в Саратове, сообщил ТАСС в пятницу зампредседателя правительства региона Роман Бусаргин.
ТАСС вчера в 20:09
Происшествия
Серийный душитель российских пенсионерок объявлен в розыск
Следователи объявили награду в три миллиона рублей за помощь в поимке подозреваемого в более чем 30 убийствах пенсионерок в Приволжском федеральном округе.
Lenta.ru 02:57
Происшествия
Ан-12 совершил аварийную посадку в Екатеринбурге
Военный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.
ТАСС вчера в 03:34
Хоккей
Овечкин вышел на чистое 4-е место в истории НХЛ по голам в большинстве
Чемпионат вчера в 21:58
Политика
Зеленский отказался публиковать стенограммы переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский выступил против публикации стенограмм его разговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
News.ru вчера в 08:27
Общество
Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке
REGNUM вчера в 07:35
Шоу-бизнес
Рудковская предстала в образе Золушки с гигантским декольте
Рудковская предстала в образе Золушки с гигантским декольте Продюсер выступила в качестве модели для роскошной фотосессии.
Экспресс газета вчера в 15:25
Происшествия
Чемпион мира по боксу находится в реанимации после аварии
Газета.Ru вчера в 15:47
Футбол
Путин поддержал создание единого футбольного фонда в России
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания отдельного фонда для финансирования футбольных клубов.
Metaratings вчера в 14:04
Происшествия
В Самаре за взяточничество осужден полковник ФСБ
Суд признал полковника Сергея Г. виновным в мошенничестве, хранении оружия и боеприпасов и приговорил его к 20 годам лишения свободы и штрафу 90,5 млн рублей.
REGNUM 01:33
Политика
Зеленский поставил мировой рекорд по длительности пресс-конференции
Президент Украины Владимир Зеленский побил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции, пишет РИА Новости со ссылкой на украинский национальный реестр рекордов.
Ореанда-Новости вчера в 12:53
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Киберспорт
Сумаила кикнули из Quincy Crew. Команда прошла на The Summit 11
Менеджер Quincy Crew Джек «KBBQ» Чен сообщил о кике Сумаила «SumaiL» Хассана.
Cyber.sports.ru 01:51
Автоспорт
Боттас стал лучшим и на второй практике Гран-при Японии
Финский пилот Валттери Боттас, выступающий за команду "Формулы-1" Mercedes, показал лучшее время прохождения круга и во второй практике Гран-при Японии – 1 минута 27,785 секунды.
Вести.Ru 02:54
Футбол
Как сборная России по футболу разгромила Шотландию
Сборная России по футболу победила Шотландию в матче отборочного этапа Евро-2020 со счётом 4:0 и практически обеспечила себе путёвку в финальную стадию континентального первенства.
RT на русском вчера в 18:28
Футбол
Дзюба отметил поддержку болельщиков на матче с Шотландией
Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба после отборочного матча чемпионата Европы — 2020 с Шотландией (4:0) поблагодарил болельщиков, которые почти заполнили стадион «Лужники», за поддержку.
News.ru 02:35
Общество
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
РИА Новости вчера в 02:46
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 01:27
Политика
В Ашхабаде состоится саммит глав государств СНГ
Turkmenportal вчера в 06:31
Общество
Минтруд предложил не платить пособие на ребенка работающим родителям
Если опекун при неполном рабочем дне проводит на работе больше времени, чем с ребенком, то пособие он получать не должен, полагают авторы поправок.
REGNUM 02:57
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей
По предварительным данным, общая сумма денег, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 год, превысила миллиард рублей.
РИА Новости вчера в 23:05
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала фото с крещения детей в Армении
На днях звезда реалити и многодетная мама Ким Кардашьян крестила троих младших детей в Армении.
WMJ.ru 03:11
Футбол
Украина – Литва, 11 октября, прогноз на матч квалификации Евро-2020
11 октября на стадионе «Металлист» в Харькове в матче седьмого тура группы В квалификации Евро-2020 сборная Украины примет национальную команду Литвы.
Чемпионат вчера в 11:15
Авто
Появились шпионские фото интерьера новой Kia Optima
На сей раз все внимание к интерьеру, свежая фотография которого появилась в распоряжении Thekoreancarblog.com.
Автоновости дня вчера в 03:33
Гаджеты
Создатель Android представил необычный смартфон с вытянутым корпусом
iReactor 09 октября в 16:48
Авто
До России доехал самый мощный Volkswagen Amarok
СМИ обнаружили на сайте немецкого автопроизводителя объявленный в продажу на российском рынке пикап Volkswagen Amarok, который получил в качестве силовой установки 3, 0-литровый дизельный двигатель мощностью 258 л.с.
Picsnews.net вчера в 12:11