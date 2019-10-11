Минфин предлагает дополнить закон статьей, запрещающей обуславливать получение потребкредита или займа «необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг», за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога.

с чего всё началось

Минфин предложил штрафовать банки за навязывание дополнительных услуг при выдаче потребкредита или займа, за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога, сообщает «Коммерсантъ».

Политика Норвегия отказалась от противоракетного щита НАТО из-за России Власти Норвегии решили, что не будут присоединяться к противоракетному щиту НАТО, а также отказались закупать и интегрировать в свою оборонную систему соответствующее военное оборудование, сообщает TV2.

Общество Минтруд предложил не платить пособие на ребенка работающим родителям Если опекун при неполном рабочем дне проводит на работе больше времени, чем с ребенком, то пособие он получать не должен, полагают авторы поправок.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Наука Солнечный свет разрушает полистирол быстрее, чем ожидалось Полистирол регулярно обнаруживали в Мировом океане с 1970-х годов Идея о том, что солнечный свет разрушает пластик, не является чем-то новым.

Политика Скабеева предложила Зеленскому: Давайте поговорим Предложение «поговорить наконец» сделала российская журналистка Ольга Скабеева украинскому президенту Владимиру Зеленскому через Telegram.

Политика Зеленский прокомментировал отсутствие авиасообщения с Россией Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона прокомментировал отсутствие авиасообщения между его страной и Россией.

Политика На Кубе выбрали первого президента На высший пост республики претендовали 17 человек. Диас-Канель — первый президент Кубы в новое время.

Происшествия В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.

Здоровье Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.