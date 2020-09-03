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Газета.Ru
Газета.Ru

Минфин предложил запретить оборот криптовалюты в России

Минфин предлагает внести поправки в недавно принятый закон о цифровых финансовых активах (ЦФА), которые де-факто запретят оборот криптовалюты в России.В источнике
С чего всё началось
Известия

Запретный плод майнинг: в России заблокируют оборот криптовалют

Предложенный Минфином пакет можно охарактеризовать как крайне жесткий и, по сути, устанавливающий тотальный запрет на оборот криптовалюты на территории России, резюмировал управляющий партнер юридической компании «ЕК&П» Ефим Казанцев.
Известия17:01
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Газета.Ru

Минфин предложил запретить оборот криптовалюты в России

Газета.Ru08:18
Вести.Ru

Минфин РФ хочет запретить получать прибыль от майнинга криптовалют

Вести.Ru06:08
Znak.com

Минфин предложил сажать на 7 лет за операции с криптовалютами, разрешив их майнинг

Znak.com04:12
РБК

Минфин предложил ввести запрет на сделки с криптовалютой

РБК03:12
РЕН ТВ

В России хотят заблокировать оборот криптовалюты

РЕН ТВ00:43
Коммерсантъ

Почем запятая в криптовалюте

Коммерсантъ18:12
Известия

Запретный плод майнинг: в России заблокируют оборот криптовалют

Известия17:01

Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который работает заведующим кафедрой Криворожского экономического института.
Газета.Ru07:58
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В Бундестаге не верят в причастность Кремля к отравлению Навального

Заместитель спикера Бундестага (парламента Германии) Вольфганг Кубикки заявил, что не верит в причастность властей России, президента Владимира Путина к происшествию с Алексеем Навальным.
Национальная служба новостей05:21
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В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
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Матч КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» отменен

Матч между минским "Динамо" и финским "Йокеритом", запланированный на третье сентября в столице Белоруссии, не состоится, причины этого решения будут объявлены позднее, сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
РИА Новости06:58

Беглов привился от гриппа и пообещал вакцинировать 3 млн петербуржцев

Санкт-Петербург, 3 сентября 2020, 12:41 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лично прошел вакцинацию от сезонного гриппа и сообщил о планах привить не менее 3 млн горожан в этом сезоне — более 60% населения.
REGNUM05:41
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