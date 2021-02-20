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Минфин предложил засекретить отчетности попавших под санкции компаний

Российское министерство финансов разработало подход, который даст возможность засекретить попавшие под санкции компании, сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось

Власти решили создать базу секретной отчетности компаний

Министерство финансов до октября 2021 года внесет в правительство законопроект о создании «закрытой» части в государственном информационном ресурсе финансовой отчетности компаний, следует из плана законопроектной деятельности министерства.
РБКвчера в 03:00
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Минфин предложил засекретить отчетности попавших под санкции компаний

ПРАЙМвчера в 06:46

В России решили создать базу секретной отчетности компаний

Московский Комсомолецвчера в 06:04

Власти решили создать базу секретной отчетности компаний

РБКвчера в 03:00

В Минфине предложили создать «закрытую» базу отчетности компаний

Известиявчера в 05:36

Власти хотят создать базу секретной отчётности компаний

News.ruвчера в 05:28

Попавшие под санкции компании засекретят

Lenta.ruвчера в 05:00

Минфин РФ выступил за создание базы секретной отчетности

ФАНвчера в 06:02
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