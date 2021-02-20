Минфин предложил засекретить отчетности попавших под санкции компаний
Российское министерство финансов разработало подход, который даст возможность засекретить попавшие под санкции компании, сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
Власти решили создать базу секретной отчетности компаний
Министерство финансов до октября 2021 года внесет в правительство законопроект о создании «закрытой» части в государственном информационном ресурсе финансовой отчетности компаний, следует из плана законопроектной деятельности министерства.
РБКвчера в 03:00
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