Новосибирский хоккейный талисман стал одним из победителей конкурса маскотов

Новосибирский Снеговик стал победителем в категории «Хоккейное мастерство» ‒ получается, что его команде, «Сибири», есть чему поучиться у своего талисмана, ведь спортсмены в этом сезоне мастерством, прямо скажем, не блистали.