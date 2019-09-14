Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года С 2020 года устройства для курения, заменяющие сигареты, могут быть отнесены к подакцизной продукции.

с чего всё началось

Министерство финансов предложит обложить акцизным сбором электронные устройства для курения, заменяющие сигареты, сообщил в субботу "Коммерсантъ". Сбор будет введен с поправками к Налоговому кодексу.

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