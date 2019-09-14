Экономика
ИнтерфаксМинфин предложит акциз на электронные сигареты
Министерство финансов предложит обложить акцизным сбором электронные устройства для курения, заменяющие сигареты, сообщил в субботу "Коммерсантъ". Сбор будет введен с поправками к Налоговому кодексу.
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года С 2020 года устройства для курения, заменяющие сигареты, могут быть отнесены к подакцизной продукции.Коммерсантъвчера в 15:50
Подробнее о событии
Показать все источники
В России могут ввести акцизы на электронные системы нагревания табака
Московский Комсомолецвчера в 22:22
Минфин намерен со следующего года начать взимать акциз с электронных систем для курения
Эхо Москвывчера в 23:30
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 07:15, Вашингтон
Политика
Кремль назвал условия для проведения встречи в нормандском формате
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" может состояться уже в октябре 2019 года.
Народные новости вчера в 19:28
Шоу-бизнес
Опубликовано первое фото Собчак и Богомолова в церкви
Опубликована первая фотография с обряда венчания телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
Взгляд.ру вчера в 09:37
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье.
Российская газета 01:05
Шоу-бизнес
Андрей Малахов иронично ответил Собчак в Сети
В эфире Первого канала появились проморолики, намекающие на новое ток-шоу, ведущей которого может стать Собчак.
Телепрограмма 05:42
Шоу-бизнес
Актер Александр Балуев попал в больницу
Российский актер театра и кино Александр Балуев попал в одну из больниц в Москве, сообщает РЕН ТВ в субботу, 14 сентября.
Известия 06:03
Политика
В Киеве заявили о готовности к трёхсторонней встрече по газу
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона готова к трёхсторонней встрече по газу с Россией и Евросоюзом, запланированной на 19 сентября.
RT на русском 06:11
Происшествия
Михаэль Шумахер пришёл в сознание после пяти лет комы
МордовМедиа 11 сентября в 10:37
Шоу-бизнес
Разин подтвердил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что врачи действительно диагностировали актрисе Анастасии Заворотнюк четвертую стадию рака головного мозга.
iReactor вчера в 19:24
Происшествия
Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии
Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.
Интерфакс 00:20
Шоу-бизнес
Сати Казанова переедет из России
Известная российская актриса и певица Сати Казанова переезжает на родину своего мужа – в Италию.
VSE42.RU 12 сентября в 06:37
Общество
Сноуден сообщил о своей тайной женитьбе в России
РБК вчера в 18:17
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области
Телеканал РЕН опубликовал видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.
РИА Новости 06:06
Авто
Заменой Mitsubishi Pajero может стать семиместный кроссовер
Похоже, Mitsubishi Pajero постигнет та же участь, что и Nissan Pathfinder, который еще семь лет назад превратился из сурового внедорожника в обычный кроссовер с «паркетной» трансмиссией.
Авторевю 11 сентября в 08:08
Авто
Suzuki готовит к дебюту новый субкомпактный кроссовер
Компания Suzuki готовит к дебюту новый субкомпактный кроссовер, который должен стать самым бюджетным SUV в линейке бренда.
Новые автомобили 12 сентября в 03:33
Фигурное катание
Российская фигуристка дважды вошла в Книгу рекордов Гиннесса
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров россиянка Александра Трусова дважды вошла в Книгу рекордов Гиннесса.
Metaratings 07:07
Происшествия
Пассажирское судно «Метеор» село на мель в Югре
Судно "Метеор" село на мель на реке Оби в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.
ТАСС 04:32
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» вместо Opal использовать ГТС Украины
Доставка газа, которую «Газпром» осуществлял через газопровод Opal, может быть организована через газотранспортные системы Украины и Словакии.
РБК 06:15
Шоу-бизнес
Собчак до последнего верила, что Волочкова приедет на ее свадьбу
Светская львица Ксения Собчак, которая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, до последнего верила, что ее «заклятая подруга», балерина Анастасия Волочкова, придет на свадьбу.
Телепрограмма вчера в 23:55
Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 04:39
Политика
Зеленский назначил нового губернатора Днепропетровской области
Украинский президент Владимир Зеленский назначил Александра Бондаренко главой Днепропетровской областной государственной администрации.
RT на русском 05:54
Здоровье
Врачи Подмосковья рассказали о вреде сосудосуживающих капель
Сосудосуживающие капли часто используют люди с искривленной перегородкой носа в попытке справиться с отечностью и наладить носовое дыхание.
REGNUM вчера в 08:51
Шоу-бизнес
34-летняя Кира Найтли родила второго ребенка
Кира Найтли стала мамой во второй раз. Недавно журналисты узнали, что у звездной пары родился ребенок, пол и имя остаются загадкой.
OAnews 06:10
Политика
Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
РИА Новости вчера в 19:19
Происшествия
Бывший сотрудник ФСБ впервые получил реальный срок за пытки
Ленинградский окружной военный суд вынес приговор по делу бывшего офицера ФСБ Ильи Кирсанова, обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении бизнесмена Игоря Саликова.
Ведомости вчера в 09:41
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Происшествия
В Москве задержали бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках
В Москве у станции метро «Университет», где проходит ежегодный парад студенчества, задержали бывшего фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля Валерия Костенка, студента РГУ имени Косыгина и члена партии «Яблоко», а также студенток ВШЭ Тиму Мутаеву и Татьяну Колобакину.
Коммерсантъ 06:53
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Здоровье
Названы простые средства, помогающие снижать высокое давление
Стало известно, что снижать высокое давление помогают не только лекарства.
MedikForum.ru 12 сентября в 12:19