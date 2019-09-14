Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМинфин предложит акциз на электронные сигареты

Министерство финансов предложит обложить акцизным сбором электронные устройства для курения, заменяющие сигареты, сообщил в субботу "Коммерсантъ". Сбор будет введен с поправками к Налоговому кодексу.
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с чего всё началось

Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года

Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года С 2020 года устройства для курения, заменяющие сигареты, могут быть отнесены к подакцизной продукции.
Коммерсантъвчера в 15:50

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Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года

Коммерсантъвчера в 15:50

«Ъ»: Минфин предлагает ввести акцизы на устройства для нагревания табака

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СМИ узнали о сроках введения в России акциза на устройства для курения

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Онколог указал на преимущества курения электронных сигарет

Говорит Москва08:23

В России могут ввести акцизы на электронные системы нагревания табака

Московский Комсомолецвчера в 22:22
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 08:27, Вашингтон
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Кремль отреагировал на предложение Грефа сократить число полицейских

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В КНР заявили о неоспоримых суверенных правах на острова в Южно-Китайском море и близлежащие акватории Ракетный эсминец американской армии без разрешения правительства Китая вошел в территориальные воды Парасельских островов, сообщило китайское Минобороны.
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Не менее семи человек погибли в ДТП с автобусом под Ярославлем

Ранее «Интерфакс» сообщал о 7 погибших и 20 пострадавших со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Ярославской области.
Коммерсантъ 04:26
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Российские истребители трижды перехватывали израильские самолеты

Российские истребители были отправлены для перехвата израильских самолетов.
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«Врачи диагностировали парез правой части тела на фоне тяжелой болезни, поражена правая рука», — указано в сообщении.
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Медведев примет участие в праздновании 75-летия освобождения Белграда

Визит Медведева состоится по приглашению президента Сербии.
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Евгения Медведева: могу выступать лучше

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева дала оценку своему выступлению на первом старте сезона – Autumn Classic International.
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Эдвард Сноуден рассказал о тайной женитьбе в России

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Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией

Сенатор Алексей Пушков оценил слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, который заявил, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
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Кураев о венчании Собчак и Богомолова: Жаль, красивый был храм

Протодьякон Андрей Кураев прокомментировал сообщения о венчании телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.
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В Индии намерены запустить производство российских самолётов Ил-114

В Индии заявили о намерении запустить производство российских самолётов Ил-114.
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Общество

В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию

В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета".
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Бондаренко главой Днепропетровской областной государственной администрации.
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«Русский экзархат» в Европе присоединился к РПЦ

Священный Синод РПЦ принял главу "Русского экзархата" в Европе архиепископа Иоанна и всех клириков под его руководством и приходы в свою юрисдикцию.
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Хантсман рассказал о переговорах России и США о расширении дипмиссий

Посол США в России Джон Хантсман в интервью Интерфаксу сообщил, что представители Вашингтона и Москвы провели переговоры о возможности расширения состава дипломатических миссий.
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Благотворительный фонд Порье поблагодарил Хабиба за пожертвование

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США посоветовали не гнаться за гиперзвуковым оружием РФ

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Врач назвала первый признак болезни легких

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
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«Газпром» снизил поставки газа через Opal

«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
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Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
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Ведущая бурятского телеканала АТВ Анна Зуева уволилась из-за того, что местные СМИ игнорировали протесты в Улан-Удэ

Ведущая написала в Фейсбуке, что после увиденного на площади Советов не сможет «красиво и непринуждённо рассказывать своим телезрителям о суперреспублике от Алексея Цыденова и городе для людей от Игоря Шутенкова».
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Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
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Зеленский ветировал недавно принятый Избирательный кодекс

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Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
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Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского

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Вашингтон одобрил продажу Польше 32 истребителей F-35

США одобрили продажу Польше 32 истребителей пятого поколения F-35.
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Дефицит IP-адресов усложнит доступ россиян к онлайн-ресурсам

Как заявляют эксперты интернет-отрасли, уже в октябре этого года российские пользователи могут столкнуться с проблемой нехватки IP-адресов.
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