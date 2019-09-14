Экономика
ИнтерфаксМинфин предложит акциз на электронные сигареты
Министерство финансов предложит обложить акцизным сбором электронные устройства для курения, заменяющие сигареты, сообщил в субботу "Коммерсантъ". Сбор будет введен с поправками к Налоговому кодексу.
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с чего всё началось
Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года С 2020 года устройства для курения, заменяющие сигареты, могут быть отнесены к подакцизной продукции.Коммерсантъвчера в 15:50
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В России могут ввести акцизы на электронные системы нагревания табака
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