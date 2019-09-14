Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМинфин предложит акциз на электронные сигареты

Безникотиновые жидкости для вейпов продаются безакцизно. Минфин разрабатывал поправки к Налоговому кодексу с мая этого года по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева. Ранее правительство одобрило запрет на электронные сигареты в общественных местах.
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с чего всё началось

Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года

Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года С 2020 года устройства для курения, заменяющие сигареты, могут быть отнесены к подакцизной продукции.
Коммерсантъвчера в 15:50

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Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года

Коммерсантъвчера в 15:50

«Ъ»: Минфин предлагает ввести акцизы на устройства для нагревания табака

ТАССвчера в 21:33

СМИ узнали о сроках введения в России акциза на устройства для курения

РБКвчера в 22:38

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Интерфаксвчера в 20:59

В России введут налог на электронные сигареты и вейпы

URA.Ruвчера в 22:20

В России могут ввести акцизы на электронные системы нагревания табака

Московский Комсомолецвчера в 22:22

Минфин намерен со следующего года начать взимать акциз с электронных систем для курения

Эхо Москвывчера в 23:30
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Индия собирается производить российские Ил-114

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Вести.Ru вчера в 22:25
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Гендиректор Киностудии имени Горького подал в отставку

Генеральный директор Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького Сергей Зернов подал в отставку.
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РИА Новости вчера в 12:17
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Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.
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Политика

Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией

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