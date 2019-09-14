Экономика
ИнтерфаксМинфин предложит акциз на электронные сигареты
Безникотиновые жидкости для вейпов продаются безакцизно. Минфин разрабатывал поправки к Налоговому кодексу с мая этого года по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева. Ранее правительство одобрило запрет на электронные сигареты в общественных местах.
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Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года С 2020 года устройства для курения, заменяющие сигареты, могут быть отнесены к подакцизной продукции.Коммерсантъвчера в 15:50
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В России могут ввести акцизы на электронные системы нагревания табака
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