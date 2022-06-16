Минфин предложит иностранным держателям еврооблигаций России выплаты в рублях с последующей конвертацией в валюту, заявил глава министерства Антон Силуанов на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) останавливает производство и продажу напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России, сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление.
На поддержку спроса на автомобили в РФ в 2022 году будет выделено более 20 млрд рублей, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров по итогам совещания у главы государства по вопросам развития автопрома.
Федеральная антимонопольная служба согласовала повышение предельных цен на ряд форм выпуска инсулина, в том числе для введения с помощью инъекций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на базу данных ведомства.
Израильские археоботаники обнаружили в центральных регионах долины реки Иордан первые свидетельства того, что древнейшие фермеры Земли начали выращивать оливковые деревья как минимум 7 тысяч лет назад.