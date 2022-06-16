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Минфин предложит держателям евробондов России выплаты в рублях с конвертацией

Минфин предложит иностранным держателям еврооблигаций России выплаты в рублях с последующей конвертацией в валюту, заявил глава министерства Антон Силуанов на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Forbes
Минфин РФ продолжает предпринимать все усилия, чтобы иностранные инвесторы получали выплаты по российскому валютному госдолгу.
Expert.ru
По словам Силуанова, новый механизм выплат будет касаться евробондов РФ, номинированных и в долларах США, и в евро.
Интерфакс
Конвертация будет осуществляться на момент выплаты купона.
РИА Новости

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