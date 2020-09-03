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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Бюджет РФ в сентябре недополучит 75,5 млрд рублей нефтегазовых доходов

Минфин РФ опубликовал данные об ожидаемых выпадающих нефтегазовых доходах в сентябре, федеральный бюджет недополучит 75,5 млрд рублей. Отмечается, что убытки нефтегазовых доходов связаны с превышением базовой цены сырья над фактической.В источнике
С чего всё началось
Минфин России опубликовал
 ежемесячное сообщение об объемах покупки/продажи иностранной валюты по бюджетному правилу без традиционной информации об ожидаемых дополнительных или, наоборот, выпадающих нефтегазовых доходах в текущем месяце.
РБКвчера в 06:50
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Бюджет России может получить 21,5 млрд рублей от нефти и газа

Телеканал 360°вчера в 14:22
ТАСС

Бюджет России может дополнительно получить 21,5 млрд рублей от нефти и газа в сентябре

ТАССвчера в 13:36
РБК

Минфин с задержкой раскрыл выпадающие нефтегазовые доходы бюджета

РБКвчера в 06:50
Реальное время

Минфин закрыл информацию о выпадающих нефтегазовых доходах бюджета

Реальное времявчера в 09:44
Коммерсантъ

Минфин не опубликовал данные о нефтегазовых доходах бюджета

Коммерсантъвчера в 09:08
БИЗНЕС Online

Минфин закрыл информацию о выпадающих нефтегазовых доходах

БИЗНЕС Onlineвчера в 07:45
Говорит Москва

Минфин предсказал недополучение 75,5 млрд руб. от нефтегазовых доходов

Говорит Москвавчера в 12:43

ФСБ задержала 13 человек, планировавших атаки на учебные заведения

ФСБ России предотвратила ряд нападений на учебные заведения, места массового скопления людей и здания правоохранительных органов, задержаны 13 человек, большая часть из них состояла в закрытом сообществе в соцсети.
ФСБ задержала 13 человек, планировавших атаки на учебные заведения
Интерфакс03:52
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Суд отклонил жалобу на бездействие СК в связи с отравлением Навального

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади по заявлению о возбуждении уголовного дела в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального, передает корреспондент «Известий» в пятницу, 4 сентября, из зала суда.
Известия03:36
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В МФТИ исследовали перенос пресной воды в Арктике

Авторы работы исследовали распространение плюма Оби — Енисея из Карского моря в море Лаптевых через узкий пролив Вилькицкого, расположенный между архипелагом Северная Земля и полуостровом Таймыр, а также распространение плюма Лены из моря Лаптевых в Восточно-Сибирское море через узкие проливы Дмитрия Лаптева и Санникова.
Naked Scienceвчера в 06:17