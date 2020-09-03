Бюджет РФ в сентябре недополучит 75,5 млрд рублей нефтегазовых доходов
Минфин РФ опубликовал данные об ожидаемых выпадающих нефтегазовых доходах в сентябре, федеральный бюджет недополучит 75,5 млрд рублей. Отмечается, что убытки нефтегазовых доходов связаны с превышением базовой цены сырья над фактической.В источнике
С чего всё началось
Минфин России опубликовал
ежемесячное сообщение об объемах покупки/продажи иностранной валюты по бюджетному правилу без традиционной информации об ожидаемых дополнительных или, наоборот, выпадающих нефтегазовых доходах в текущем месяце.
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