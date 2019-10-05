Экономика
ToDay News UfaМинфин предсказал рост реальных доходов россиян
Свою лепту сюда вносят и обязательные платежи, которые включают и проценты за взятые кредиты. Как результат, реальный рост доходов населения составляет всего 0,1%.
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с чего всё началось
Реальные доходы россиян продолжат падать в 2019 году, в частности, из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам, несмотря на рост заработной платы, говорится в материалах Минфина к проекту бюджета на период 2020-2022 годов, который правительство внесло в Госдуму.ТАСС05 октября в 03:39
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Минфин ожидает падения реальных доходов россиян из-за кредитов
Московский Комсомолец05 октября в 05:36
Минфин предсказал минимальный рост реальных доходов россиян в 2019 году. Граждане завалены кредитами
Фонтанка.Ру05 октября в 07:41
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