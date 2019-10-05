Экономика

ToDay News UfaToDay News UfaМинфин предсказал рост реальных доходов россиян

Свою лепту сюда вносят и обязательные платежи, которые включают и проценты за взятые кредиты. Как результат, реальный рост доходов населения составляет всего 0,1%.
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с чего всё началось

Минфин прогнозирует падение доходов россиян из-за платежей по кредитам

Реальные доходы россиян продолжат падать в 2019 году, в частности, из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам, несмотря на рост заработной платы, говорится в материалах Минфина к проекту бюджета на период 2020-2022 годов, который правительство внесло в Госдуму.
ТАСС05 октября в 03:39

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Минфин предсказал минимальный рост реальных доходов россиян

Телеканал 360°05 октября в 11:32

В правительстве предрекли падение доходов россиян

URA.Ru05 октября в 09:17

Минфин прогнозирует падение доходов россиян из-за платежей по кредитам

ТАСС05 октября в 03:39

Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян

РБК05 октября в 06:16

Минфин ожидает падения реальных доходов россиян из-за кредитов

Московский Комсомолец05 октября в 05:36

Доходы россиян упадут в 2019 году из-за процентов по кредитам

News.ru05 октября в 03:47

Минфин предсказал минимальный рост реальных доходов россиян в 2019 году. Граждане завалены кредитами

Фонтанка.Ру05 октября в 07:41
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Происшествия

Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье

Жителю города Изобильного в Ставропольском крае выписали один из первых штрафов за курение на балконе.
Известия 04:58
Политика

ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке

Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.
Газета.Ru 05 октября в 21:06
Общество

Нобелевку по медицине дали за изучение реакции клеток на кислород

В 2018 году Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получили иммунологи Джеймс Эллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония) за свое исследование в области лечения рака.
РБК 05:36
Политика

В США назвали «Северный поток — 2» сокрушительным ударом по Европе

Запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.
RT на русском 05:34
Шоу-бизнес

СМИ распространили информацию о смерти Анастасии Заворотнюк

Пиар-директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова опровергла появившиеся ранее слухи о смерти актрисы, пишет "Телепрограмма.pro".
Толк вчера в 22:44
Политика

Лавров прибыл на переговоры в Багдад

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в иракскую столицу Багдад.
News.ru 03:38
Единоборства

Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко

5 октября в Нью-Йорке 37-летний казахстанец Геннадий Головкин вновь стал чемпионом мира в среднем весе, победив в бою за вакантный титул IBF 33-летнего украинца Сергея Деревянченко.
Allboxing.ru вчера в 00:06
Политика

Николай Панков: «На главврачей никто не собирается нападать»

В самом начале Панков анонсировал предстоящую партийную конференцию 19 октября, отметив, что на ней, в том числе, "будет проводиться ротация кадров".
Взгляд-инфо 05:07
Политика

Киев перенес начало отвода сил в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о переносе начала отвода сил в Донбассе из-за нарушения перемирия.
РИА Новости 06:05
Происшествия

В Подмосковье младенец насмерть захлебнулся молоком

7 октября в Подмосковной Балашихе двухмесячный младенец насмерть захлебнулся молоком. Это произошло в момент, когда мать кормила его грудью.
Уралинформбюро 01:39
Здоровье

Онколог рассказала о продуктах, которые могут защитить от рака

Жители больших городов, употребляющие рафинированную еду, часто страдают от недостатка клетчатки, что также является повышающим риск образования рака толстого кишечника фактором.
Народные новости вчера в 07:06
Политика

В Греции 13 церквей отказались признавать ПЦУ

В Греции 13 православных церквей отказываются признать действия Константинополя по выдаче автокефалии так называемой православной церкви Украины (ПЦУ).
Взгляд.ру 05:38
Армия и оружие

Эрдоган: войска США покидают северо-восток Сирии

Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.
REGNUM 04:22
Происшествия

В центре Читы нашли расчлененное тело девушки

Российская газета вчера в 08:53
Политика

Президент РФ Владимир Путин отмечает 67-й день рождения

Сегодня исполняется 67 лет со дня рождения президента России Владимира Путина.
Телеканал ОТВ 01:02
Общество

Янтарь оказался самым востребованным товаром у китайских туристов

РБК 00:00
Происшествия

РБК узнал, как эксперты обосновали «оправдание терроризма» в деле псковской журналистки Прокопьевой

Для обоснования вины журналистки были проведены три экспертизы, в ходе которых лингвисты и психологи пришли к выводу, что своим материалом госпожа Прокопьева пыталась сформировать положительное отношение к терроризму и переложила вину за инцидент на действующую власть, сообщает РБК .
Коммерсантъ 02:36
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК

Lenta.ru 04 октября в 10:59
Наука

Искусственный интеллект расшифрует древние свитки из Геркуланума

RuNews24.ru 05 октября в 07:06
Происшествия

Генпрокуратура назвала причину трагедии в лагере «Холдоми»

Генпрокуратура России считает, что причиной трагедии в детском лагере "Холдоми" в Хабаровском крае стала некачественная проверка лагеря перед его открытием.
ТАСС 04:51
Кино

«Джокер» побил несколько рекордов по сборам

Несмотря на негативную шумиху в прессе и «взрослый» прокатный рейтинг R, «Джокер» Тодда Филлипса стартовал в прокате на порядок лучше, чем предполагали аналитики: по итогу первого уикенда картина с бюджетом в $60 миллионов не только окупилась, но и установила несколько рекордов.
Фильм Про 05:21
Политика

В Киеве митингуют против формулы Штайнмайера

В Киеве проходит митинг против подписания "формулы Штайнмайера", определяющей порядок выборов в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 09:06
Футбол

Уткин прокомментировал ответ Орлова на слова про «Зенит» и империю зла

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание комментатора Геннадия Орлова, ответившего на сравнения «Зенита» с империей зла.
Чемпионат 03:48
Происшествия

В Ленобласти восьмиклассник изнасиловал шестилетнюю девочку

Вечерний курьер 04:56
Общество

ВЦИОМ: 11% россиян считают прививки опасными

Еще 23% опрошенных считают прививки бесполезными. 11% респондентов уверены, что прививки опасны и приносят больше вреда, чем пользы.
Коммерсантъ 03:05
Политика

Правительство Ирана назвало причину задержания россиянки Юлии Юзик

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что задержание российской журналистки Юлии Юзик не связано со шпионской деятельность.
Газета.Ru 05:33
Происшествия

Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье

В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Экономика

В России установили квоты на прием мигрантов на работу

Правительство России установило допустимую долю приема иностранных граждан на работу в разных сферах экономики на 2020 год.
Известия 05:37
Происшествия

В Татарстане женщина ранила ножом двух сыновей

Жительница Набережных Челнов подозревается в покушении на убийство и убийстве своего малолетнего сына.
ТАСС 03:46
Спорт

Россию могут отстранить от двух Олимпиад из-за манипуляций с допингом

Россия может пропустить Олимпийские игры 2020 и 2022 годов из-за манипуляций с допинг-пробами.
Газета.Ru 04:05
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