Экономика

ToDay News UfaToDay News UfaМинфин предсказал рост реальных доходов россиян

Свою лепту сюда вносят и обязательные платежи, которые включают и проценты за взятые кредиты. Как результат, реальный рост доходов населения составляет всего 0,1%.
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с чего всё началось

Минфин прогнозирует падение доходов россиян из-за платежей по кредитам

Реальные доходы россиян продолжат падать в 2019 году, в частности, из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам, несмотря на рост заработной платы, говорится в материалах Минфина к проекту бюджета на период 2020-2022 годов, который правительство внесло в Госдуму.
ТАСС05 октября в 03:39

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Минфин предсказал минимальный рост реальных доходов россиян

Телеканал 360°05 октября в 11:32

В правительстве предрекли падение доходов россиян

URA.Ru05 октября в 09:17

Минфин прогнозирует падение доходов россиян из-за платежей по кредитам

ТАСС05 октября в 03:39

Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян

РБК05 октября в 06:16

Минфин ожидает падения реальных доходов россиян из-за кредитов

Московский Комсомолец05 октября в 05:36

Доходы россиян упадут в 2019 году из-за процентов по кредитам

News.ru05 октября в 03:47

Минфин предсказал минимальный рост реальных доходов россиян в 2019 году. Граждане завалены кредитами

Фонтанка.Ру05 октября в 07:41
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Культура

Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»

Комсомольская правда вчера в 09:02
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг смерть актрисы

Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о смерти актрисы, которая появилась в минувшие выходные, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 23:34
Наука

В черепах людей обнаружено золотое сечение

Учеными-нейрохирургами из Соединенных Штатов Америки выявлены в человеческом черепе признаки, укладывающиеся в соотношение золотого сечения, сообщается в статье, опубликованной изданием Journal of Craniofacial Surgery.
Ugpressa.ru 04 октября в 15:36
Происшествия

Американец застрелил зятя, пытавшегося устроить сюрприз

Житель Флориды случайно застрелил своего зятя, прилетевшего в США из Норвегии, чтобы сделать ему сюрприз, об этом пишет издание People.
РИА Новости 00:00
Происшествия

В центре Читы нашли расчлененное тело девушки

Российская газета вчера в 08:53
Общество

Названы города России, лидирующие по уровню зарплат

Стали известны города России, которые стали лидерами по уровню зарплат в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 18:21
Армия и оружие

Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск

РИА Новости вчера в 21:53
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

Российская газета вчера в 12:14
Политика

Путин побывал в тайге вместе с Шойгу

Накануне своего дня рождения президент провел время в сибирской тайге, любовался осенней природой: гулял по лесу, собирал грибы, поднимался в горы и смотрел на Енисей.
Российская газета вчера в 18:20
Космос

Астронавты на МКС вышли в открытый космос

Астронавты NASA Кристина Кох и Эндрю Морган вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения технических работ в воскресенье, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.
Rambler News Service вчера в 09:01
Гаджеты

Vivo Nex 3 не уступил iPhone 11 в тесте камер

iXBT.com 00:32
Армия и оружие

США отказались поддержать военную операцию Турции в Сирии

Соединенные Штаты отказались поддерживать военную операцию Турции в Сирии.
Lenta.ru 00:39
Шоу-бизнес

СМИ сообщили об исчезновении актрисы Натальи Бочкаревой

РИА Новости вчера в 18:39
Политика

AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»

В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Транспорт

Электросамокаты и гироскутеры могут вписать в ПДД

Электросамокаты и гироскутеры могут появиться в правилах дорожного движения как "средства индивидуальной мобильности".
Газета.Ru 05 октября в 06:21
Общество

Диетолог назвала самый полезный хлеб

РИА Новости вчера в 19:51
Шоу-бизнес

Дана Борисова едва не подралась с Анастасией Волочковой

Два года назад Борисова публично порекомендовала Волочковой пройти курс лечения от алкоголизма, что и стало причиной скандала.
Privet-Rostov.ru 05 октября в 04:03
Происшествия

В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый

В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый.
Lenta.ru 01:30
Общество

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Ночь на 7 октября 2019 г. стала самой холодной в столице с начала осени. Соответствующие данные опубликованы на сайте Гидрометцентра России.
Агентство Москва 00:52
Футбол

Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия

Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.
РИА Новости вчера в 02:20
Политика

Дипломаты РФ в Нью-Йорке проводят депутата Юмашеву на обратный рейс

Сотрудники российского консульства в Нью-Йорке проводят депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая ранее была допрошена сотрудниками ФБР, на обратный рейс до Москвы.
ТАСС вчера в 19:43
Экономика

Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04 октября в 05:36
Политика

Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте

РИА Новости вчера в 08:35
Происшествия

Популярный блогер разозлил самарцев заездом на Gelandewagen

ГТРК Самара 01:07
Общество

Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения

Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Интерфакс 01:32
Авто

Как едет первый в истории УАЗ «Патриот» с «автоматом»

Ульяновский завод выпустил свой первый и пока единственный автомобиль с "автоматом" - его давно ждали, и вот он наконец среди нас.
Российская газета 05 октября в 07:36
Политика

Таксист отказался везти Порошенко после митинга в Киеве

В Киеве таксист отказался подвозить бывшего президента Украины Петра Порошенко, который после акции на майдане решил покинуть площадь не на личном транспорте.
Известия вчера в 16:50
Шоу-бизнес

Дочь Кирилла Сафонова впервые вышла замуж

Дочь актера Кирилла Сафонова уже давно живет за границей. Сначала она вместе с матерью уехала в Израиль, а впоследствии перебралась в США.
Телепрограмма вчера в 15:14
Авто

Названы самые популярные автомобили среди пенсионеров в России

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели онлайн-опрос российских автовладельцев и сделали вывод о том, какие модели машин в нашей стране наиболее популярны среди пенсионеров и представителей предпенсионного возраста.
SpeedMe вчера в 10:43
Общество

В Комсомольске на строительстве больницы недосчитались 3 млрд рублей

Общая стоимость строительства детской больницы составляет 5,3 млрд рублей, тогда как в проекте было согласовано только 2,4 млрд рублей.
REGNUM 00:58
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