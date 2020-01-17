Экономика
ВедомостиМинфин предварительно оценил освоение средств бюджета на нацпроекты
По «Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» расходы исполнены на 88% (306,1 млрд). По закону неиспользованные бюджетные средства до конца 2019 г. можно перенести для финансирования этих целей на следующий год, уточнили в ведомстве.
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с чего всё началось
Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 г. исполнены на 91,4%. На 13 проектов из федерального бюджета в 2019 г. чиновники потратили 1,6 трлн руб. из заложенных 1,75 трлн руб., сообщает предварительные данные Минфин.Ведомости14:34
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