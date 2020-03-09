Финансы

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыМинфин приостанавливает аукционы по размещению ОФЗ

Минфин России временно прекращает проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), пока ситуация на рынке не станет более стабильной. Как сообщили в ведомстве, эта мера поможет избежать избыточного давления на рынок. О возобновлении аукционов будет сообщено дополнительно.
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с чего всё началось
В сообщении
, опубликованном на сайте министерства, отмечается, что решения по проведению аукционов ОФЗ будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры, чтобы содействовать стабилизации рыночной ситуации и не допустить избыточного давления на долговой рынок.
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