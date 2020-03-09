с чего всё началось

Минфин России временно прекращает проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), пока ситуация на рынке не станет более стабильной. Как сообщили в ведомстве, эта мера поможет избежать избыточного давления на рынок. О возобновлении аукционов будет сообщено дополнительно.

Политика Госдума приняла во втором чтении поправки к Конституции РФ Госдума РФ приняла во втором (основном) чтении поправки к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Политика Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.

Политика Володин оценил поправку о президентских сроках Внесение в Конституцию России поправки о президентских сроках будет способствовать стабильности, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Футбол Национальные футбольные федерации попросили УЕФА перенести Евро-2020 Ряд европейских футбольных федераций обратились к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой перенести даты проведения чемпионата Европы 2020 года.

Экономика Forbes подсчитал потери российских миллиардеров на фоне обвала рынка Совокупные потери крупных российских бизнесменов, чьи состояния оцениваются минимум в один миллиард долларов (таких сейчас 97 человек), на фоне обвалов рынка превысили 8,8 миллиарда долларов, пишет Forbes.

Политика Оппозиционеры подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина Оппозиционеры Татьяна Усманова из «Открытой России», член «Партии перемен» Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию заявку на проведение 21 марта акции протеста против обнуления президентских сроков, передает «Интерфакс».

Здоровье Выявлены новые симптомы коронавируса Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.

Наука Выражающий эмоции робот помог людям наладить общение друг с другом Выяснилось, что в группах с роботами, признающими свои ошибки и выражающих эмоции, взаимодействие налаживается на более высоком уровне, чем в случае с молчаливыми или нейтральными роботами.