Финансы
СаминвесторМинфин приостановил проведение аукционов по размещению ОФЗ
Сегодня, 10 марта 2020 года, Министерство финансов РФ сообщило, что приостанавливает проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) до стабилизации рыночной ситуации.
Читать в источнике
Оценить338
с чего всё началось
В сообщении, опубликованном на сайте министерства, отмечается, что решения по проведению аукционов ОФЗ будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры, чтобы содействовать стабилизации рыночной ситуации и не допустить избыточного давления на долговой рынок.Интерфаксвчера в 02:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 08:57, Ашберн
Комментарии
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Note 20 5G показали на рендерах
Политика
В России необходима сильная президентская вертикаль, заявил Путин
Сильная президентская вертикаль в России абсолютно необходима, заявил в ходе выступления в Госдуме президент РФ Владимир Путин.
Армия и оружие
Украинские военные сообщили о своих потерях в результате боя в Донбассе
Министерство обороны Украины во вторник сообщило о боестолкновении на Донецком направлении, обвинив в произошедшем противостоящие украинским военным силы; в Минобороны заявили о потерях в результате этого боя.
Политика
Госдума одобрила поправку о языке государствообразующего народа
Депутаты Государственной думы поддержали президентскую поправку в Конституции о русском языке как языке государствообразующего народа.
Кино
Скончался знаменитый актер Макс фон Сюдов
Общество
ФБК рассказал о тайной империи Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна
Подводя результаты своего расследования, в ФБК заявляют, что «через три рекламных агентства, одну студию и две конторы для отмывания государственная пропагандистка и единоросска Маргарита Симоньян со своим мужем заработала 720 миллионов рублей за три года».
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Финансы
Официальный курс евро вырос на 6 рублей
Во вторник котировки выросли на 8%. В настоящее время, по данным МосБиржи, курс рубля медленно растет.
Футбол
Появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме
Бывший футболист сборной Бразилии, легендарный Роналдиньо продолжает отбывать наказание. Он сейчас сидит за решёткой в парагвайской тюрьме.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз официально выйдут в свет
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон, где сегодня в последний раз официально выйдут в свет.
Политика
Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы
Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Гаджеты
Материнская плата на основе чипсета AMD B550 позирует на фото
Ресурс VideoCardz опубликовал фотографию материнской платы марки SOYO, которая основана на чипсете AMD B550.
Политика
Польша ввела санитарный контроль на границе с Россией
В настоящее время санитарный контроль введен на границе Польши с Германией и Чехией.
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Экономика
Российский фондовый рынок рухнул после обвала нефтяных котировок
Падение рынка происходит на фоне рекордного обрушения цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи нефти в Вене.
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.
Армия и оружие
Террористы ПНС Ливии перешли в наступление на войска ЛНА
Футбол
«Деревенский поступок деревенского человека». Уткин — об отказе Гончаренко от рукопожатия
Можно вывезти Гончаренко из Борисова, но Борисов навсегда останется в его душе. Это деревенский поступок деревенского человека.
Политика
Неизбранные в новую Госдуму депутаты получат «парашюты»
Поправка депутата Госдумы Александра Карелина («Единая Россия») о досрочным выборах предусматривает выплату компенсаций тем, кто не изберется в нижнюю палату парламента нового созыва.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Энергетика
Новак оценил сроки восстановления цен на нефть
Цены на нефть после случившегося обвала на фоне развала сделки ОПЕК+ могут восстановиться через несколько месяцев, считает министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
Экономика
ООО «Курск-молоко» признано банкротом
На оперативном совещании под руководством губернатора Романа Старовойта 10 марта обсудили информацию о банкротстве предприятия «Курск-Молоко».
Происшествия
В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей
Полиция в Иркутске проводит проверку из-за учиненного покупательницей погрома в аптеке, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Здоровье
В липецких школах введен запрет на массовые мероприятия
С сегодняшнего дня и до особого распоряжения в образовательных учреждениях города вводится ограничение на проведение массовых научных, образовательных, культурных, спортивных мероприятий — конкурсов, олимпиад и так далее.
Футбол
Владимир Кияев уйдет с поста президента «Оренбурга»
Владимир Кияев покинет пост президента футбольного клуба «Оренбург».
Политика
Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Общество
Собянин создал оперативный штаб по экономическим вопросам
По словам Собянина, решение о создании оперативного штаба принято в связи с тем, что экономика российской столицы вряд ли сможет избежать негативного влияния нестабильности на мировых рынках.