с чего всё началось

Сегодня, 10 марта 2020 года, Министерство финансов РФ сообщило, что приостанавливает проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) до стабилизации рыночной ситуации.

Политика Госдума одобрила поправку о языке государствообразующего народа Депутаты Государственной думы поддержали президентскую поправку в Конституции о русском языке как языке государствообразующего народа.

Общество ФБК рассказал о тайной империи Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна Подводя результаты своего расследования, в ФБК заявляют, что «через три рекламных агентства, одну студию и две конторы для отмывания государственная пропагандистка и единоросска Маргарита Симоньян со своим мужем заработала 720 миллионов рублей за три года».

Шоу-бизнес Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.

Футбол Появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме Бывший футболист сборной Бразилии, легендарный Роналдиньо продолжает отбывать наказание. Он сейчас сидит за решёткой в парагвайской тюрьме.

Политика Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Здоровье Выявлены новые симптомы коронавируса Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.

Экономика Российский фондовый рынок рухнул после обвала нефтяных котировок Падение рынка происходит на фоне рекордного обрушения цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи нефти в Вене.

Музыка Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.

Политика Неизбранные в новую Госдуму депутаты получат «парашюты» Поправка депутата Госдумы Александра Карелина («Единая Россия») о досрочным выборах предусматривает выплату компенсаций тем, кто не изберется в нижнюю палату парламента нового созыва.

Энергетика Новак оценил сроки восстановления цен на нефть Цены на нефть после случившегося обвала на фоне развала сделки ОПЕК+ могут восстановиться через несколько месяцев, считает министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Экономика ООО «Курск-молоко» признано банкротом На оперативном совещании под руководством губернатора Романа Старовойта 10 марта обсудили информацию о банкротстве предприятия «Курск-Молоко».

Здоровье В липецких школах введен запрет на массовые мероприятия С сегодняшнего дня и до особого распоряжения в образовательных учреждениях города вводится ограничение на проведение массовых научных, образовательных, культурных, спортивных мероприятий — конкурсов, олимпиад и так далее.

Политика Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины 2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.