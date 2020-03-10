Финансы
ИзвестияМинфин приостановил аукционы по ОФЗ до стабилизации ситуации на рынках
«В целях избежания избыточного давления на долговой рынок и учитывая наличие необходимых финансовых ресурсов для выполнения текущих бюджетных обязательств, проведение аукционов по размещению ОФЗ приостанавливается на период до стабилизации рыночной ситуации», — говорится в сообщении министерства.
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В сообщении, опубликованном на сайте министерства, отмечается, что решения по проведению аукционов ОФЗ будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры, чтобы содействовать стабилизации рыночной ситуации и не допустить избыточного давления на долговой рынок.Интерфаксвчера в 02:43
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