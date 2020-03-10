с чего всё началось

«В целях избежания избыточного давления на долговой рынок и учитывая наличие необходимых финансовых ресурсов для выполнения текущих бюджетных обязательств, проведение аукционов по размещению ОФЗ приостанавливается на период до стабилизации рыночной ситуации», — говорится в сообщении министерства.

Минфин приостановил аукционы по ОФЗ до стабилизации ситуации на рынках

Политика В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах Депутат и сооснователь «Единой России» Александр Карелин сегодня, 10 марта, ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции внесет поправку о внеочередном проведении парламентских выборов.

Экономика Названы последствия падения курса рубля для россиян Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Политика Депутатам, которых не переизберут осенью, выплатят годовую зарплату Депутаты Госдумы, которые не будут переизбраны на возможных внеочередных выборах в парламент, получат компенсацию, заявил 10 марта первый зампредседателя фракции КПРФ Николай Коломейцев, передает Интерфакс.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с ценами на нефть и курсом рубля Россия достойно пройдет период нестабильности в глобальной экономике и мировой политике, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в Госдуме, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

Общество Совет директоров РЖД наполовину обновится По данным РЖД, в 2019 г. членам совета директоров в целом выплачено 45,37 млн руб. Ожидать существенных изменений в работе РЖД или роста эффективности госмонополии из-за смены состава совета директоров не стоит, уверен партнер консалтинговой компании Urus Advisory Алексей Панин.

Музыка Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.

Здоровье Школы Энгельсского района снова закрыли на карантин Внеплановые каникулы продлятся до 17 марта включительно. Напомним, в текущем году энгельсские школы уже закрывали на карантин.

Политика США выдадут военные кредиты бывшим союзникам СССР Палата представителей Конгресса США одобрила предоставление кредитов на военные нужды государствам, вступившим в НАТО после 1 марта 1999 года — бывшим союзникам СССР, передает ТАСС.

Происшествия Прокуратура Якутска проверит правомерность умерщвления собак в приюте Прокуратура Якутска организовала проверку сообщений о том, что в городском пункте передержки животных зафиксировано массовое умерщвление содержащихся там собак и кошек.

Шоу-бизнес Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.