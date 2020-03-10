с чего всё началось

Российский Минфин берет паузу в проведении торгов и планирует принимать решение об организации новых аукционов по размещению государственных обязательств (ОФЗ или госдолг) с принятием во внимание рыночной конъюнктуры. Такие данные приводятся в сообщении пресс-службы ведомства.

Минфин берет паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке нефти

Шоу-бизнес Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.

Политика В Госдепе намерены внести ряд российских вооружений в СНВ-3 Госдепартамент США назвал ряд российских вооружений, которые хотел бы включить в продление договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Политика В Госдуме поправку о президентских сроках назвали переходной нормой Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что норма об отмене ограничений президентских сроков для действующего главы государства касается конкретной ситуации.

Финансы Доллар и евро снова начали расти Во вторник 10 марта торги на Московской бирже начались с повышения курса доллара до 72,17 рублей, евро — до 81,93 рубля.

Общество «Аэрофлот» разрешил бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль В пресс-службе авиакомпании отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат при перелете в города Италии, Франции, Германии и Испании с вылетом по 25 апреля.

Здоровье Закрытие заводов в Вольске повлияло на заболеваемость раком Заболеваемость различными видами рака составила 444,5 человека на 100 тысяч населения (438,3 - 2018 г.). В запущенной стадии было взято на учет 93 пациента (106 - 2018 г.). Количество умерших от рака составило 215 человек, из них у 22 граждан онкология была выявлена уже посмертно.

Происшествия СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью Генетическая экспертиза предварительно установила, что обнаруженные в Рязанской области останки принадлежат Екатерине Левченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК по Пензенской области.

Энергетика Саудовская Аравия не сможет долго продолжать ценовую войну за нефть Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман начал войну за цены на нефть, однако победа в ней может обойтись королевству дорого, а принц не сможет долго оплачивать ее, передает Bloomberg.

Происшествия На Украине забросали камнями поезд в Москву На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.

Здоровье Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.