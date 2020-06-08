Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВМинфин привлек в резервный фонд правительства 600 млрд рублей

Министерство финансов мобилизовало в резервный фонд правительства 600 млрд рублей. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания сообщил, что средства будут направлены на меры поддержки на фоне продолжающейся пандемии коронавируса в стране.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось

Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 миллиардов рублей

Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Они будут направлены на финансирование мероприятий по поддержке граждан и пострадавших отраслей экономики", — уточнил он на совещании со своими замами.
РИА Новости04:46

Подробнее о событии

Минфин нашел 600 млрд рублей для резервного фонда кабмина

Российская газета07:32

Минфин перечислил 600 млрд рублей в резервный фонд правительства

ТАСС07:30

Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства около 600 млрд рублей

Аргументы и Факты05:03

Минфин мобилизовал 600 миллиардов рублей для поддержки граждан и экономики

Вести.Ru05:35

Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 миллиардов рублей

РИА Новости04:46

Мишустин заявил о стабилизации рынка труда в России

ТВ Центр04:41

Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 млрд рублей

Газета.Ru04:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7220 источников, обновлено в 10:48, Ашберн
Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Вечерний курьер 09:45
263
Происшествия

В Ненецком автономном округе произошел разлив нефтепродуктов

В Ненецком автономном округе произошла утечка десяти тонн нефти и других жидкостей из-за разгерметизации скважины, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:51
14
Общество

В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня.
Интерфакс 07:22
2,5K
Технологии

Терагерцовое излучение помешало образованию белковых нитей

Терагерцовое излучение может разрушать нити белка актина, который является компонентом клеточного каркаса эукариотических клеток и отвечает за многие важные процессы в них.
N+1 04:55
3
Политика

США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17

Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году.
Газета.Ru 10:37
106
Шоу-бизнес

Ведущий Оскар Кучера рассказал о том, как переболел коронавирусом

Лере Кудрявцевой пришлось в течение пары недель вести программу "Звёзды сошлись" на НТВ самостоятельно: её постоянный соведущий Оскар Кучера исчез с экранов телевизоров.
Российская газета 09:56
Происшествия

Задержан второй подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае

В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве девочки.
Известия вчера в 09:15
93
Общество

В Минтрансе исключили возможность полетов за границу в ближайшее время

В Минтрансе исключили возможность туристических поездок за границу в ближайшее время.
Lenta.ru 10:03
4
Культура

В Москве откроется виртуальный кинорынок Key Buyers Event

Первый виртуальный рынок российского контента Key Buyers Event: Digital edition, в котором примут участие более 120 отечественных кинокомпаний и закупщики из 40 стран, откроется в понедельник в Москве, сообщила пресс-служба Роскино.
РИА Новости вчера в 21:16
1
Общество

Стали известны страны, с которыми Россия откроет авиасообщение

Ассоциация туроператоров России назвала восемь стран СНГ, с которыми с 15 июля откроется авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса.
DixiNews 03:13
9
Экономика

Петербург занял второе место в стране по выдаче ипотеки под 6,5%

Первое место по выдаче ипотеки под 6,5% ожидаемо заняла Москва, где выдали более 4 тыс. кредитов.
REGNUM 04:00
2
Космос

Выяснилось, что джеты меняют свою форму по мере удаления от квазаров

Naked Science 05:16
Политика

На Украине заявили о невозможности возврата Донбасса

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112» заявила о невозможности возврата Донбасса, передает РИА Новости.
Lenta.ru 00:51
103
Здоровье

Вячеслав Битаров выразил благодарность московским медикам

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров от имени жителей республики поблагодарил медиков выездной консультативной бригады из Москвы за профессиональный опыт, которым они поделились с осетинскими врачами по лечению новой коронавирусной инфекции.
15-й Регион (Северная Осетия) 10:36
Происшествия

В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов

В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
107
Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял часть ограничений, введенных из-за пандемии.
Коммерсантъ Екатеринбург 10:42
48
Футбол

Опубликован обновленный рейтинг самых дорогих футболистов мира

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира.
Lenta.ru 09:59
Кино

Режиссер «Фантастической четверки» рассказал, почему фильм провалился

Режиссер был недоволен выбором продюсеров, которые утвердили на роль члена семьи Шторм белокожую Кейт Мара Ранее ГЛАС публиковал комментарии Татьяны Тарасовой к фильму "Легенда No17".
ГЛАС.RU 09:49
Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
3,3K
Общество

СМИ стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

В материале отмечается, что Скрипали, вероятнее всего, проведут остаток жизни под новыми именами, без какого-либо общения с журналистами, знакомыми и родными.
ТК Звезда вчера в 07:18
1,2K
Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $43 за баррель

Лондон, 8 июня 2020, 12:57 — REGNUM Сегодня, 8 июня, цена августовских фьючерсов нефти марки Brent впервые с 6 марта превысила $43 за баррель.
REGNUM 05:57
26
Общество

Пылающую российскую нефтяную скважину потушили противотанковой пушкой

5 июня сообщалось, что глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru вчера в 08:16
222
Политика

В России появится федеральный регистр сведений о населении

В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета 08:46
759
Политика

Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России

Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
Экономика сегодня 01:29
5,5K
Происшествия

В Петербурге после смертельной аварии с Ferrari возбуждено дело

Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту дорожной аварии, в которой погибла молодая женщина и два человека получили травмы, сообщает пресс-служба управления.
Российская газета 08:35
449
Экономика

Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по картам

Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по банковским картам в первом квартале, следует из статистического бюллетеня ЦБ (.pdf), который проанализировал РБК.
Коммерсантъ 01:44
29
Здоровье

Ростовский оперштаб обновил карту распространения SARS-CoV-2

Ростов-на-Дону, 8 июня 2020, 12:38 — REGNUM Ростовский оперштаб опубликовал обновлённую карту распространения коронавирусной инфекции с учётом данных, полученных утром 8 июня, передаёт ИА REGNUM.
REGNUM 05:38
1,1K
Политика

Опубликован документ о смягчении порядка въезда и выезда из России

На сайте правительства России опубликован документ, который смягчает порядок въезда и выезда из страны.
RT на русском 09:22
Армия и оружие

Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

Сокращение американского контингента в Германии приведет к ослаблению позиций НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
РИА Новости 09:35
42
Общество

Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице

С мая на три месяца будет увеличен минимальный размер пособия по безработице - до 4,5 тысячи рублей.
Российская газета 09:50
182
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное