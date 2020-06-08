Экономика
Деловое.ТВМинфин привлек в резервный фонд правительства 600 млрд рублей
Министерство финансов мобилизовало в резервный фонд правительства 600 млрд рублей. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания сообщил, что средства будут направлены на меры поддержки на фоне продолжающейся пандемии коронавируса в стране.
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Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Они будут направлены на финансирование мероприятий по поддержке граждан и пострадавших отраслей экономики", — уточнил он на совещании со своими замами.РИА Новости04:46
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