Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Они будут направлены на финансирование мероприятий по поддержке граждан и пострадавших отраслей экономики", — уточнил он на совещании со своими замами.

с чего всё началось

Министерство финансов мобилизовало в резервный фонд правительства 600 млрд рублей. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания сообщил, что средства будут направлены на меры поддержки на фоне продолжающейся пандемии коронавируса в стране.

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