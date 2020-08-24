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МонаВиста
МонаВиста

Минфин призвал ограничить госкредиты для Белоруссии, Кубы и Венесуэлы

Документ опубликован на официальном онлайн-портале проектов нормативных правовых актов. Так, планируется сократить выдачу государственных кредитов Белоруссии, Кубе и Венесуэле.В источнике
С чего всё началось
РБК

Минфин предложил ограничить госкредиты для Белоруссии, Венесуэлы и Кубы

Россия с 2015 года предоставляла двусторонние кредиты Армении (на покупку вооружений и эксплуатацию Армянской АЭС), Кубе (на строительство промышленных объектов), а Белоруссия и Венесуэла являются крупнейшими суверенными заемщиками у России, писал РБК.
РБКвчера в 09:34
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Росбалт

В России предложили ограничить госкредиты для Белоруссии и Армении

Росбалтвчера в 10:43
Ридус

Новые правила Минфина не позволят Кубе и Венесуэле получать кредиты у РФ

Ридусвчера в 10:22
Саминвестор

Минфин хочет ужесточить выдачу кредитов иностранным государствам

Саминвесторвчера в 04:03
Секрет фирмы

Россия ограничит выдачу кредитов другим странам

Секрет фирмывчера в 09:13
Парламентская газета

Минфин предлагает пересмотреть подход к выдаче Россией госкредитов

Парламентская газетавчера в 05:07
РБК

Минфин предложил ограничить госкредиты для Белоруссии, Венесуэлы и Кубы

РБКвчера в 09:34
Коммерсантъ

Минфин намерен ужесточить выдачу Россией госкредитов

Коммерсантъвчера в 18:31

Администрация Южно-Сахалинска официально будет подсчитывать социальную рекламу

Городская дума Южно-Сахалинска на заседании комитета по градостроительной деятельности предварительно наделила департамент землепользования дополнительными полномочиями — в скором времени чиновники смогут официально контролировать объем социальной рекламы на билбордах города.
Администрация Южно-Сахалинска официально будет подсчитывать социальную рекламу
Сахалин.Инфо19:05

Омские врачи выяснят причину расхождения с Charite по анализам Навального

Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи N1 в Омске Анатолий Калиниченко пока воздерживается от комментариев по поводу заявления немецкой клиники Charite о том, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен.
Интерфаксвчера в 14:13
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Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального

Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию ухудшения состояния здоровья Алексея Навального.
РБКвчера в 12:28
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Подразделение TikTok в США подало иск против администрации Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, запрещающих американским гражданам любые транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, которые владеют соцсетью TikTok и мессенджером WeChat.
Rambler News Serviceвчера в 13:28
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Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
РИА Новости17:54
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«Безопасный город» распространят на «МегаБерезку»

Собравшимся сообщили, что благодаря АПК "Безопасный город" люди, находящиеся в розыске, не могут находиться на территории области анонимно — информацию об их местонахождении сразу направляют в правоохранительные органы.
Сахалин.Инфовчера в 06:52

Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым

Турчинов выразил готовность "помочь" Зеленскому в "реализации наступления" Таким образом экс-секретарь СНБО, исполнявший весной 2014 года обязанности главы государства, ответил на речь Зеленского по случаю Дня Независимости Украины, в которой он заявил, что "те, кто без боя подарили часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму".
РИА Новости19:54
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Алиев поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Черном море

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления во дворце Долмабахче в Стамбуле сообщил, что турецкими буровыми судами в Черном море было обнаружено крупное месторождение природного газа.
REGNUM22 августа в 12:05
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Энтузиаст создал утилиту для умного разгона процессоров AMD Zen 2. Производительность растёт, энергопотребление падает

Утилита носит название ClockTuner for Ryzen (CTR) и представляет собой инструмент для низкоуровневого управления частотами и напряжением CCX-комплексов процессоров Ryzen и Threadripper, относящихся к поколению Zen 2, то есть Matisse и Castle Peak.
3DNews19:54