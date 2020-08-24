Минфин призвал ограничить госкредиты для Белоруссии, Кубы и Венесуэлы
Документ опубликован на официальном онлайн-портале проектов нормативных правовых актов. Так, планируется сократить выдачу государственных кредитов Белоруссии, Кубе и Венесуэле.В источнике
С чего всё началось
Минфин предложил ограничить госкредиты для Белоруссии, Венесуэлы и Кубы
Россия с 2015 года предоставляла двусторонние кредиты Армении (на покупку вооружений и эксплуатацию Армянской АЭС), Кубе (на строительство промышленных объектов), а Белоруссия и Венесуэла являются крупнейшими суверенными заемщиками у России, писал РБК.
РБКвчера в 09:34
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