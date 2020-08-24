Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым

Турчинов выразил готовность "помочь" Зеленскому в "реализации наступления" Таким образом экс-секретарь СНБО, исполнявший весной 2014 года обязанности главы государства, ответил на речь Зеленского по случаю Дня Независимости Украины, в которой он заявил, что "те, кто без боя подарили часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму".