Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Доходы Apple от продаж iPhone в III квартале 2020 финансового года, завершившегося 27 июня, выросли до $26,4 млрд по сравнению с $25,9 млрд за аналогичный период прошлого года, следует из неаудированной отчётности компании по US GAAP.