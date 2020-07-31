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РБК
РБК

Минфин продлит возможность вывода дивидендов за рубеж без налогов

«Сквозной подход» популярен у бизнеса при выплатах дивидендов за рубеж и позволяет применять ставку 0% компании — непосредственному получателю выплат.В источнике
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РБК

Минфин продлит возможность вывода дивидендов за рубеж без налогов

РБК23:01
Бухгалтерия.ру

Кто может перейти с УСН на ОСН и не платить налог на прибыль

Бухгалтерия.рувчера в 07:16
Гарант

Медорганизация переходит с УСН на общий режим: какие документы подаются для применения нулевой ставки по налогу на прибыль?

Гарантвчера в 07:05
Бухонлайн

Минфин: добровольный переход с УСН на ОСНО возможен только по окончании календарного года

Бухонлайнвчера в 02:18

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Вести.Ru29 июля в 12:27
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Apple сообщила о росте выручки от продаж iPhone

Доходы Apple от продаж iPhone в III квартале 2020 финансового года, завершившегося 27 июня, выросли до $26,4 млрд по сравнению с $25,9 млрд за аналогичный период прошлого года, следует из неаудированной отчётности компании по US GAAP.
Rambler News Service00:06