Минфин продлит возможность вывода дивидендов за рубеж без налогов

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Дивиденды должны быть зачислены на счета, о которых уведомлены российские налоговые органы, в течение 180 дней с момента выплаты дивидендов. Уже с 2021 года льготы лишатся иностранные компании, международные холдинговые компании и российские налоговые резиденты из черного списка офшоров.