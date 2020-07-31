В конце мая Минфин опубликовал законопроект, который практически сводил на нет возможности для так называемого «сквозного подхода», когда промежуточные звенья в виде офшоров между компанией, выплачивающей дивиденды, и конечным их получателем, например физическим лицом, платящим налоги в России, во внимание не принимаются.

с чего всё началось

Дивиденды должны быть зачислены на счета, о которых уведомлены российские налоговые органы, в течение 180 дней с момента выплаты дивидендов. Уже с 2021 года льготы лишатся иностранные компании, международные холдинговые компании и российские налоговые резиденты из черного списка офшоров.

Минфин продлит возможность вывода дивидендов за рубеж без налогов

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