Экономика

РБКРБКМинфин продлит возможность вывода дивидендов за рубеж без налогов

«Сквозной подход» популярен у бизнеса при выплатах дивидендов за рубеж и позволяет применять ставку 0% компании — непосредственному получателю выплат.
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с чего всё началось

Минфин продлит возможность вывода дивидендов за рубеж без налогов

В конце мая Минфин опубликовал законопроект, который практически сводил на нет возможности для так называемого «сквозного подхода», когда промежуточные звенья в виде офшоров между компанией, выплачивающей дивиденды, и конечным их получателем, например физическим лицом, платящим налоги в России, во внимание не принимаются.
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Культура

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Общество

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Деловое.ТВ вчера в 09:19
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Происшествия

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Китай запустил конкурента ГЛОНАСС, GPS и Galileo

Газета.Ru 03:05
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Финансы

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Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны.
Lenta.ru вчера в 05:53
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Происшествия

Суд в Москве продлил срок домашнего ареста Ефремова на 6 месяцев

Слушания по существу уголовного дела Михаила Ефремова назначены в Пресненском районном суде на 5 августа.
Российская газета вчера в 10:09
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Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
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Общество

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Общество

Беглов назвал «поспешностью» принятие «закона о наливайках»

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Общество

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Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

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Вести.Ru 29 июля в 12:27
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Политика

Трамп назвал «бардаком» голосование по почте на выборах президента США

Ранее Трамп предложил перенести выборы, чтобы избежать голосования по почте.
Российская газета вчера в 18:40
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Происшествия

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Политика

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Московский Комсомолец 02:15
Здоровье

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Министр здравоохранения региона Константин Хальзов на брифинге для СМИ заявил, что в Новосибирской области выписали 7425 пациентов с COVID-19, что составляет около 80% от общего числа заболевших.
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Авто

Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России

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Политика

Пользователи соцсетей высмеяли слова Зеленского о «бомбящих самолетах»

Московский Комсомолец вчера в 18:56
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Здоровье

Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса

Министерство здравоохранения России утвердило методические рекомендации по реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции.
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Кино

«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года

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Генпрокуратура утвердила обвинения осквернителю «Бессмертного полка»

Заместитель Генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Казани Мухаммеда Эль-Аюби по уголовному делу о размещении в сети Интернет во время акции «Бессмертный полк онлайн» фотографии Гитлера.
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Общество

В Кузбассе из-за COVID-19 приостановили работу детских лагерей

Детские оздоровительные лагеря на территории Кузбасса временно прекратят работу после 3 августа.
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Общество

Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений

Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
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Футбол

Гендиректор «Спартака» Газизов высказался об интересе к Кокорину

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов высказался об интересе к нападающему Александру Кокорину.
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Общество

Создательница Гарри Поттера Джоан Роулинг отмечает 55-летний юбилей

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Общество

ФБК утверждает, что обнаружил у родителей Михаила Дегтярева дом и квартиру в Москве стоимостью не менее 125 млн руб

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