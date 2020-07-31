Экономика
РБКМинфин продлит возможность вывода дивидендов за рубеж без налогов
«Сквозной подход» популярен у бизнеса при выплатах дивидендов за рубеж и позволяет применять ставку 0% компании — непосредственному получателю выплат.
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с чего всё началось
В конце мая Минфин опубликовал законопроект, который практически сводил на нет возможности для так называемого «сквозного подхода», когда промежуточные звенья в виде офшоров между компанией, выплачивающей дивиденды, и конечным их получателем, например физическим лицом, платящим налоги в России, во внимание не принимаются.РБКвчера в 23:01
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Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
Шоу-бизнес
Полина Гагарина шокировала поклонников худобой
Надо сказать, что Полина Гагарина может похвастаться отличной фигурой. Когда -то певице удалось сбросить нескольких десятков килограммов.
Shraibikus News вчера в 08:28
Шоу-бизнес
Актриса Анна Кошмал не общается с коллегами по сериалу «Сваты»
Киноактриса Анна Кошмал, получившая известность благодаря роли Жени Ковалевой в 5 и 6 сезонах комедийного телесериала «Сваты», пояснила, почему не поддерживает общение с коллегами по картине.
Территория новостей 02:58
Происшествия
Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти
Еще один пострадавший в ДТП с микроавтобусом в Крыму умер в больнице, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
ТАСС 02:36
Происшествия
Суд продлил домашний арест Ефремову в рамках дела о смертельном ДТП
RT на русском вчера в 16:22
Здоровье
Названы не готовые к ослаблению карантина украинские регионы
Министерство здравоохранения Украины назвало десять регионов, не готовых к ослаблению карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 29 июля в 07:49
Происшествия
ФСБ ликвидировала в Волгоградской области ячейку исламистов
Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией разгромили действовавшую в Волгоградской области ячейку исламистов из международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
РИА Новости 02:51
Общество
В Томской области ограничения из-за коронавируса продлили до осени
В Томской области ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, продлеваются до 31 августа.
РБК 02:00
Общество
В ВОЗ обвинили молодежь в возникновении новых вспышек коронавируса
Новые вспышки коронавирусной инфекции в Европе и ряде стран северного полушария возникли из-за того, что молодые люди "ослабили свою бдительность" во время летнего сезона, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
Газета.Ru 02:09
Музыка
Светлана Лобода сняла новый клип с Pharaoh и Ксенией Собчак
В ночь на 31 июля певица Светлана Лобода планирует официально представить новый клип на композицию «Boom Boom».
Актуальные Новости вчера в 10:34
Гаджеты
Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone
Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее".
Газета.Ru 01:21
Космос
Частная компания построит ядерный реактор для Луны
Discover24 28 июля в 06:08
Политика
Трамп назвал «бардаком» голосование по почте на выборах президента США
Ранее Трамп предложил перенести выборы, чтобы избежать голосования по почте.
Российская газета вчера в 18:40
Армия и оружие
В Астрахани построили километровый мост через Волгу для бронепоезда
По легенде учений наплавной мост, выдерживающий нагрузку в 540 тонн, к сожалению, подвергнется массированному налету авиации противника, которому удастся вывести из строя несколько секций.
Кривое-зеркало.ру вчера в 06:49
Происшествия
Несколько десятков человек устроили дебош в больнице №1 Саратова
Агрессивно настроенная толпа, в несколько десятков человек, повредив магнитный замок, проникла в помещение, устроила дебош и стала требовать немедленно выдать им тело умершего.
Саратов 24 01:13
Религия
Володин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
Курбан-байрам (по-арабски - Ид аль-адха, праздник жертвоприношения) отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа (в 2020 году он наступает с заходом солнца 30 июля) и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку.
ТАСС 02:42
Общество
ПФР уточнил условия выплаты 20 тысяч рублей семьям с детьми в августе
По 20 тысяч рублей получат семьи, которые не оформили соответствующие заявления, дающие возможность претендовать на единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей в июне и июле.
Экономика сегодня вчера в 20:40
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости 29 июля в 08:40
Шоу-бизнес
Яна Поплавская забрала новорожденного внука из роддома
Актриса и телеведущая Яна Поплавская несколькими днями ранее сообщила потрясающие новости - у неё родился внук.
Bimru.ru вчера в 03:42
Здоровье
В Курской областной больнице назначен главврач
В прошлом году был назначен замглавврача по хирургии в клинической больнице № 81 им. В.В. Вересаева в Москве.
Kursk.com вчера в 17:13
Политика
Экс-глава Приморья Тарасенко назначен врио главы правительства Якутии
Господин Тарасенко перешел с должности замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, а ранее, в 2017–2018 годах, исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского.
Коммерсантъ 00:31
Армия и оружие
В Польше оценили мощь «Спрута» из России
Lenta.ru вчера в 07:13
Экономика
90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными
Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.
Коммерсантъ 29 июля в 02:49
Политика
Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Киев готов искать компромиссные решения по Донбассу, заявил в интервью РБК-Украина бывший президент страны Леонид Кравчук.
Российская газета 02:37
Происшествия
Следствие возбудило уголовное дело об убийстве рэпера Энди Картрайта
Следственный комитет России после обнаружения в Санкт-Петербурге расчлененного тела рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) возбудил дело об убийстве.
Газета.Ru вчера в 05:47
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru вчера в 12:34
Экономика
Мантуров оценил снижение промпроизводства в РФ в 4-5%
Промпроизводство в России по итогам 2020 года может снизиться на 4–5% при сохранении июньской динамики или даже остаться примерно на уровне 2019 года, если не будет второй волны коронавируса.
Известия 02:27
Политика
Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе
Задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
Известия вчера в 12:17
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинения осквернителю «Бессмертного полка»
Заместитель Генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Казани Мухаммеда Эль-Аюби по уголовному делу о размещении в сети Интернет во время акции «Бессмертный полк онлайн» фотографии Гитлера.
Известия 00:45
Гаджеты
Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy M31s
ITZine.ru 02:02