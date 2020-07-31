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Forbes
Forbes

Минфин продлит вывод дивидендов за рубеж без налогов на три года

Министерство решило отсрочить введение ставки 13% на три года после обсуждения с бизнесом. Переходный период касается так называемого сквозного подхода к дивидендам российских компаний, которые направляются за рубеж.В источнике
С чего всё началось
РБК

Минфин продлит возможность вывода дивидендов за рубеж без налогов

В конце мая Минфин опубликовал законопроект, который практически сводил на нет возможности для так называемого «сквозного подхода», когда промежуточные звенья в виде офшоров между компанией, выплачивающей дивиденды, и конечным их получателем, например физическим лицом, платящим налоги в России, во внимание не принимаются.
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World Athletics предоставила ВФЛА отсрочку для уплаты штрафа

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В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе

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