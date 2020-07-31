Минфин продлит вывод дивидендов за рубеж без налогов на три года

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Министерство решило отсрочить введение ставки 13% на три года после обсуждения с бизнесом. Переходный период касается так называемого сквозного подхода к дивидендам российских компаний, которые направляются за рубеж.