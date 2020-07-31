Экономика
ForbesМинфин продлит вывод дивидендов за рубеж без налогов на три года
Министерство решило отсрочить введение ставки 13% на три года после обсуждения с бизнесом. Переходный период касается так называемого сквозного подхода к дивидендам российских компаний, которые направляются за рубеж.
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с чего всё началось
В конце мая Минфин опубликовал законопроект, который практически сводил на нет возможности для так называемого «сквозного подхода», когда промежуточные звенья в виде офшоров между компанией, выплачивающей дивиденды, и конечным их получателем, например физическим лицом, платящим налоги в России, во внимание не принимаются.РБКвчера в 23:01
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