В конце мая Минфин опубликовал законопроект, который практически сводил на нет возможности для так называемого «сквозного подхода», когда промежуточные звенья в виде офшоров между компанией, выплачивающей дивиденды, и конечным их получателем, например физическим лицом, платящим налоги в России, во внимание не принимаются.

с чего всё началось

Министерство решило отсрочить введение ставки 13% на три года после обсуждения с бизнесом. Переходный период касается так называемого сквозного подхода к дивидендам российских компаний, которые направляются за рубеж.

Минфин продлит вывод дивидендов за рубеж без налогов на три года

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