В конце мая Минфин опубликовал законопроект, который практически сводил на нет возможности для так называемого «сквозного подхода», когда промежуточные звенья в виде офшоров между компанией, выплачивающей дивиденды, и конечным их получателем, например физическим лицом, платящим налоги в России, во внимание не принимаются.

с чего всё началось

Министерство решило отсрочить введение ставки 13% на три года после обсуждения с бизнесом. Переходный период касается так называемого сквозного подхода к дивидендам российских компаний, которые направляются за рубеж.

Минфин продлит вывод дивидендов за рубеж без налогов на три года

Фигурное катание Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.

Экономика ВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4% Брюссель, 31 июля 2020, 12:48 — REGNUM Согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 15

Экономика Путин подписал закон о регулировании криптовалют Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). 128

Происшествия Суд арестовал шестерых задержанных ФСБ по подозрению в экстремизме «Постановлением Центрального районного суда Волгограда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября одного подозреваемого в организации на территории Волгоградской области экстремистской ячейки и пятерых подозреваемых участников этой ячейки», — приводит ТАСС слова руководителя объединённой пресс-службы судов Волгоградской области Екатерины Вальковской. 123

Футбол Рангник покинул пост главы отдела спорта и развития футбола в Red Bull Немецкий специалист Ральф Рангник покинул пост руководителя отдела спорта и развития футбола в Red Bull, сообщает Sky Sport со ссылкой на заявление компании.

Политика Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 701

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2,2K

Политика Россия зеркально ответит на санкции ЕС за предполагаемые кибератаки Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Россия зеркально ответит на новые санкции Евросоюза, которые ввели в отношении своих граждан и организаций за якобы причастность к кибератакам.

Происшествия В Москве суд продлил арест основателю «Омбудсмена полиции» Москва, 31 июля 2020, 17:42 — REGNUM Дорогомиловский суд Москвы продлил срок содержания под стражей основателю сообщества «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову, передаёт 31 июля корреспондент ИА REGNUM.

Политика Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе. 1,7K

Общество Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу Российские авиакомпании начали корректировать заявленное ранее расписание и отменять первые после перерыва на фоне пандемии коронавируса рейсы за границу в начале августа. 86

Политика Австрия 1 августа отменяет запрет на авиарейсы из России Вена, 31 июля 2020, 15:17 — REGNUM Россия вошла в число стран, для которых снят запрет на пассажирское воздушное сообщение с Австрией.