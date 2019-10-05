Реальные доходы россиян продолжат падать в 2019 году, в частности, из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам, несмотря на рост заработной платы, говорится в материалах Минфина к проекту бюджета на период 2020-2022 годов, который правительство внесло в Госдуму.

с чего всё началось

Министерство финансов России ожидает падения реальных доходов россиян в 2019 году. Такой вывод содержится в материалах Минфина к проекту бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Госдуму, сообщает ТАСС.

Авто Составлен топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями В топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями попали Honda, а также Renault и Nissan.

Армия и оружие ЛНР передала ОБСЕ информацию для начала разведения сил у Золотого Представители Луганской Народной Республики заявили о передаче ОБСЕ необходимой информации для начала разведения сил у Золотого.

Армия и оружие Эрдоган: войска США покидают северо-восток Сирии Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.

Происшествия В Балашихе младенец насмерть захлебнулся молоком По имеющейся информации, мать кормила ребенка грудью, однако в какой-то момент младенец захлебнулся молоком и скончался.

Спорт Глава РУСАДА считает, что Россию могут отстранить от двух Олимпиад Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что российскую сборную могут не допустить до двух Олимпийских игр подряд.

Экономика «Кавказский парадокс» выявили исследования о прибыли компаний Как пояснила председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова, в северокавказских республиках на самом деле много компаний, которые получают прибыль, однако размер этой прибыли невелик.

Футбол Черчесов высказался о ситуации в «Динамо» и «Спартаке» В конце пресс-подхода Черчесов сам решил высказаться по теме будущих тренеров «Спартака» и «Динамо».

Кино В сети появился трейлер документального фильма о Децле Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети появился финальный трейлер фильма «Доктор Сон» по Стивену Кингу.

Общество ВЦИОМ: 11% россиян считают прививки опасными Еще 23% опрошенных считают прививки бесполезными. 11% респондентов уверены, что прививки опасны и приносят больше вреда, чем пользы.

Экономика В России установили квоты на прием мигрантов на работу Правительство России установило допустимую долю приема иностранных граждан на работу в разных сферах экономики на 2020 год.

Политика На Украине рассказали о судьбе солдат ДНР и ЛНР после прекращения войны Военнослужащие Народной милиции ДНР и ЛНР могут остаться в Донбассе и перейти на службу в правоохранительные органы Украины после выполнения «формулы Штайнмайера», заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдан Яременко 7 октября в интервью «РБК-Украина».

Политика США боятся усиления влияния России с запуском «Северного потока-2» Окончание строительства и запуск газопровода "Северный поток-2" усилит влияние России на политику европейских стран, поставит их в зависимость от поставок природного газа из РФ.

Шоу-бизнес Опубликованы отрывки из новой книги о Жанне Фриске В Сети появились отрывки из первой главы книги о российской певице Жанне Фриске. Ее автором стал сценарист и друг артистки Геннадий Куркин.

Экономика Qiwi борется с запретом на анонимное пополнение электронных кошельков Все-таки разрешить физлицам анонимное пополнение электронных кошельков наличными, если кошелёк открыт в кредитной организации и сумма пополнения не превышает 5 тысяч рублей.

Политика ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Политика Вышинский назначен исполнительным директором МИА «Россия сегодня» Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский назначен исполнительным директором МИА «Россия сегодня», сообщила пресс-служба агентства в Telegram-канале.

Авто ОСАГО в РФ подорожает в два раза Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, подорожает более чем в два раза.

Фигурное катание В одном прокате Трусова исполнила четыре четверных прыжка На турнире в Японии российская фигуристка Александра Трусова в произвольной программе сделала четыре четверных.

Политика ФБР отказалось комментировать ситуацию с допросом депутата Юмашевой Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказывается комментировать ситуацию с задержанием для допроса сотрудниками службы депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.

Политика Зеленский поручил упростить въезд на территорию Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны проработать вопрос об упрощении въезда лиц и перевозки товаров на временно оккупированные территории в Донецкую и Луганскую области и обратно.

Экономика Сбербанк упростил получение ипотеки Сбербанк запустил на сайте DomClick.ru сервис, с помощью которого при оформлении заявки на ипотеку можно получить онлайн-выписку из Пенсионного фонда РФ (ПФР) для подтверждения занятости.