Реальные доходы россиян продолжат падать в 2019 году, в частности, из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам, несмотря на рост заработной платы, говорится в материалах Минфина к проекту бюджета на период 2020-2022 годов, который правительство внесло в Госдуму.

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Министерство финансов России ожидает падения реальных доходов россиян в 2019 году. Такой вывод содержится в материалах Минфина к проекту бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Госдуму, сообщает ТАСС.

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