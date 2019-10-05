Экономика

Секрет фирмыСекрет фирмыМинфин прогнозирует снижение доходов россиян

Министерство финансов России ожидает падения реальных доходов россиян в 2019 году. Такой вывод содержится в материалах Минфина к проекту бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Госдуму, сообщает ТАСС.
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Минфин прогнозирует падение доходов россиян из-за платежей по кредитам

Реальные доходы россиян продолжат падать в 2019 году, в частности, из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам, несмотря на рост заработной платы, говорится в материалах Минфина к проекту бюджета на период 2020-2022 годов, который правительство внесло в Госдуму.
ТАСС05 октября в 03:39

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Минфин предсказал минимальный рост реальных доходов россиян

Телеканал 360°05 октября в 11:32

В правительстве предрекли падение доходов россиян

URA.Ru05 октября в 09:17

Минфин прогнозирует падение доходов россиян из-за платежей по кредитам

ТАСС05 октября в 03:39

Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян

РБК05 октября в 06:16

Минфин ожидает падения реальных доходов россиян из-за кредитов

Московский Комсомолец05 октября в 05:36

Доходы россиян упадут в 2019 году из-за процентов по кредитам

News.ru05 октября в 03:47

Минфин предсказал минимальный рост реальных доходов россиян в 2019 году. Граждане завалены кредитами

Фонтанка.Ру05 октября в 07:41
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В центре Читы нашли расчлененное тело девушки

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В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый.
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В Москве ночь на 7 октября стала самой холодной с начала осени

Ночь на 7 октября стала самой холодной в Москве и области с начала осени, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
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Вторая партия российского оружия доставлена в ЦАР

Первая партия российского стрелкового оружия была направлена в ЦАР в начале 2018 года, после того как Москва добилась от комитета по санкциям Совета безопасности ООН разрешения на его поставку.
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Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск

Бойцы добровольческого полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе, следует из обращения главы подразделения Андрея Билецкого.
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Победителем шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса

Победителем второго сезона шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко.
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Алла Пугачева пришла в восторг от праздничного торта со свечами Алины Редель.
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Новые автомобили вчера в 22:46
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